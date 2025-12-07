Essa receita de biscoito natalino é simples, divertida e perfeita para dar de lembrança

Entre cheiros de manteiga, açúcar e especiarias, os biscoitos de Natal decorados costumam marcar presença nas casas durante o fim de ano, em versões simples, econômicas e cheias de possibilidades de formatos e sabores, que ainda se transformam em lembrancinhas e presentes caseiros personalizados.

O que são biscoitos de Natal decorados?

Os biscoitos de Natal decorados são feitos com uma massa básica que pode ser cortada em estrelas, pinheiros, bonecos e outros símbolos natalinos, ajudando a compor a mesa de festa e até a árvore. Além de saborosos, ganham destaque como lembrancinhas.

Por serem versáteis, podem ter sabor mais neutro, apenas com baunilha, ou incluir canela, gengibre e noz-moscada para um perfil mais aromático. O preparo costuma envolver crianças, que ajudam a abrir a massa, escolher cortadores e espalhar glacê colorido, transformando tudo em uma atividade divertida.

Quais ingredientes são necessários para fazer biscoitos natalinos decorados?

Para começar a receita de biscoitos de Natal decorados, é preciso separar os ingredientes básicos da massa em quantidades adequadas para uma fornada média. Essa base pode ser adaptada com especiarias, raspas de limão ou laranja e até chocolate em pó para variar os sabores.

A seguir, estão as quantidades recomendadas para uma receita caseira de rendimento médio, ideal para dividir entre família e amigos e montar kits de presentes personalizados.

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar

200 g de manteiga em temperatura ambiente

1 ovo

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (chá) de fermento em pó

Pitada de sal

Decoração (opcional)

Glacê real pronto ou mistura de clara + açúcar de confeiteiro

Corantes alimentícios nas cores desejadas

Confeitos natalinos (pérolas, sprinkles, açúcar colorido etc.)

Um clássico de fim de ano que rende lembrancinhas deliciosas (Créditos: depositphotos.com / ViktoriaSapata)

Como preparar e assar a massa dos biscoitos de Natal?

O preparo da massa dos biscoitos começa pela mistura dos ingredientes secos: farinha, açúcar, fermento e sal. Em seguida, entram a manteiga em temperatura ambiente, o ovo e a essência de baunilha, amassando até obter uma massa lisa que não grude nas mãos; se necessário, adicione pouca farinha extra.

A massa deve descansar na geladeira por cerca de 20 a 30 minutos, envolvida em plástico filme, para firmar a manteiga e manter o formato no forno. Abra a massa com um rolo entre duas folhas de papel-manteiga até cerca de 0,5 cm, corte com moldes natalinos e asse em forno a 180 ºC por 10 a 15 minutos.

Se você gosta de aprender vendo cada detalhe da massa e da decoração ganhando forma, o vídeo a seguir do canal Dika da Naka, apresentado pela Andréa Nakamura, que já soma mais de 648 mil visualizações, mostra o passo a passo dos biscoitos de Natal de um jeito leve e fácil de acompanhar:

Como decorar biscoitos de Natal e transformá-los em presentes?

Com os biscoitos completamente frios, começa a etapa da decoração, muito aguardada pelas crianças e ideal para soltar a criatividade. O glacê real pode ser tingido com corantes e colocado em saquinhos de confeitar para desenhar contornos, escrever mensagens curtas, fazer listras, bolas, laços e outros detalhes, aplicando confeitos enquanto o glacê ainda está úmido.

Para que virem presentes caseiros de Natal, é importante deixar o glacê secar bem em temperatura ambiente por algumas horas. Depois, os biscoitos podem ser guardados em potes bem vedados ou embalados individualmente em saquinhos transparentes com fitas e laços; em cestas ou caixas decoradas.

Dicas para deixar os biscoitos natalinos mais bonitos e crocantes

Alguns cuidados simples garantem que os biscoitos de Natal decorados fiquem bonitos, crocantes e com boa textura. Além de gelar a massa, manter a espessura uniforme e monitorar o forno ajuda a evitar biscoitos deformados, crus ou queimados.

Para facilitar o planejamento da ceia e das lembrancinhas, vale seguir algumas orientações práticas que melhoram a conservação, o sabor e o visual das peças decoradas:

Gelar a massa antes de abrir e cortar, mantendo o formato no forno.

Assar em assadeiras claras, sem sobrepor, para dourar de maneira uniforme.

Adicionar canela, gengibre em pó ou noz-moscada aos secos para variar o sabor.

Deixar o glacê secar completamente antes de empilhar ou embalar.

Armazenar os biscoitos em potes herméticos por até uma semana em local fresco.

No fim, preparar biscoitos de Natal decorados é uma forma simples e afetiva de espalhar sabor, carinho e espírito natalino entre as pessoas que você gosta.