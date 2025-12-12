Roteiro gastronômico no Mercado Central: 7 comes e bebes obrigatórios

Explorar os corredores do Mercado Central, em Belo Horizonte, é uma imersão em aromas e sabores que definem a cultura mineira. O local, um dos pontos turísticos mais queridos da capital, concentra histórias e tradições em cada uma de suas bancas e cada um de seus restaurantes. É o destino certo para quem deseja uma experiência gastronômica autêntica e inesquecível.

Para ajudar quem vai visitar um dos cartões-postais de BH, a reportagem preparou um roteiro com sete comes e bebes que não podem deixar de ser experimentados. Organize seu tour e prepare o paladar para uma jornada pelas delícias que só o mercado oferece.

Especiarias e temperos: a jornada começa com sabores que atravessam fronteiras. O mercado abriga lojas especializadas em temperos e especiarias, incluindo opções árabes que conquistaram moradores e turistas. Versáteis, podem ser usados em carnes, saladas e na finalização de pratos, trazendo um toque exótico à culinária do dia a dia.

Queijos premiados: as bancas de queijos são um espetáculo à parte. Ali, é possível encontrar desde o clássico queijo minas frescal até versões curadas e premiadas de regiões como a Serra da Canastra e o Serro. Aproveite para degustar diferentes tipos e levar para casa um dos maiores tesouros da gastronomia mineira.

Fígado acebolado com jiló: para os amantes da culinária de boteco, uma parada nos bares do mercado é fundamental. O prato de fígado acebolado com jiló, servido com uma cerveja gelada, é uma instituição local. A combinação pode parecer inusitada para alguns, mas representa a essência da comida de raiz de Belo Horizonte.

Doce de leite artesanal: nenhuma visita a Minas Gerais está completa sem provar um autêntico doce de leite. No Mercado Central, as opções são vastas, com versões em pasta, em pedaços e com diferentes teores de açúcar. É o presente perfeito para levar a quem não pôde viajar junto.

Pão de queijo tradicional : uma parada estratégica para recarregar as energias é, sem dúvida, em uma das várias lanchonetes e padarias espalhadas pelo mercado que vendem pão de queijo quentinho, saído do forno. A receita simples, crocante por fora e macia por dentro, harmoniza perfeitamente com um café coado na hora.

Cachaças e cervejas artesanais: o mercado também é um paraíso para os apreciadores de bebidas. As lojas especializadas oferecem uma curadoria impressionante de cachaças, desde as brancas, ideais para caipirinhas, até as envelhecidas em barris de madeira. As cervejas artesanais locais também marcam presença com rótulos premiados.

Frutas da estação e temperos locais: para quem gosta de cozinhar, as bancas de frutas frescas, pimentas e ervas são um convite à criatividade. É a chance de encontrar ingredientes frescos e exóticos, como o pequi e a jabuticaba, além de uma variedade de temperos que dão um toque especial a qualquer receita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.