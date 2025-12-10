Assine
CULTURA ALIMENTAR

Festival gastronômico prova que comida é cultura, ancestralidade e tradição

Fartura Lagoinha acontece até sexta-feira (12/12) e propõe reflexões sobre diversas vertentes da alimentação, da segurança alimentar à gastronomia

Joana El Khouri*
Repórter
10/12/2025 17:37

Fartura Lagoinha reúne profissionais e especialistas da gastronomia
Fartura Lagoinha reúne profissionais e especialistas da gastronomia crédito: João Mota/ Divulgação

A cozinha vai muito além dos sabores. Embora eles sejam parte essencial da culinária, há diversas dimensões ainda pouco exploradas dela, como o fator cultural, social e ancestral. É justamente isso que o Festival Fartura Lagoinha, que toma conta do Mercado da Lagoinha até esta sexta-feira (12/12), pretende fazer: celebrar a gastronomia mineira por meio de debates, palestras e momentos de cozinha-show.

O evento gratuito tem programação com temas e nomes diversos. Hoje, por exemplo, o debate com tema “A comida como patrimônio e instrumento de desenvolvimento local”, com Ana Gabi Costa, chef do restaurante Trintaeum em BH; Cidinha Santiago, culinarista que trabalha com saberes ancestrais; Juliana Duarte, historiadora e chef da Cozinha Santo Antônio; e Marcos Boffa, do Senac Minas, vai ser realizado às 19h.

Amanhã (11/12) no mesmo horário, Carolina Figueira, historiadora da alimentação; Patty Durães, chef e pesquisadora; e Celina Aquino, jornalista gastronômica do Estado de Minas, vão se reunir em painel com o tema “A comida afetiva e a memória nas cozinhas do cotidiano".

O dia vai contar ainda, dentre outras atrações, com uma cozinha ao vivo com rabada de caju assado, polenta de milho branco e jiló cozido preparada pelos chefs Yves Saliba e Bruna Rezende.

Alguns dos destaques da programação de sexta (12/12) são: workshop de cafés e quitandas com Osnei Cesarino e Agnes Laila, do Senac em Minas; e cozinha ao vivo com arroz de leitão preparado por Maria Clara Magalhães e Carol Fadel.

Vale destacar que além de muita comida boa e papos culinários, o evento conta com uma programação musical.

Serviço

  • Quarta, das 9h às 22h30
  • Quinta, das 9h30 às 22h30
  • Sexta, das 10h30 às 20h
  • Cresan - Mercado da Lagoinha (Avenida Presidente Antônio Carlos, 821, Lagoinha)
  • Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

ancestral cultura farturabh festival festival-gastronomico

