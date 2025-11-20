Com 4 operações gastronômicas, Espaço 356 recebe para comer e beber

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



Belo Horizonte sempre teve forte ligação com a boa mesa. Nos últimos anos, essa relação vem se ampliando com projetos que unem gastronomia, cultura e convivência. No Bairro Olhos D’Água, Região Oeste, o Espaço 356 surge como um desses novos polos, reunindo operações que buscam coerência entre proposta, público e território.



As casas em funcionamento são Rizoma, Amy Wine Bar, Barolio e Bebedouro 356. Cada uma opera de forma independente, mas elas compartilham a ideia de construir experiências integradas. A curadoria para esse equilíbrio é um ponto decisivo.



“Não dá para ter duas pizzarias ou dois restaurantes japoneses. Em vez de crescer o bolo, você divide o mesmo público”, explica o superintendente Aurélio Neto. Ele compara a estratégia ao modelo dos shoppings, mas enfatiza que ali a ideia é orientar os negócios para que conversem entre si.



O Espaço 356 abriu as portas no ano passado e a edição 2024 da mostra de arquitetura e design CasaCor funcionou como uma inauguração do empreendimento, já que resume o conceito de inovação, arte e paisagismo.



Assim como o varejo e a galeria de arte que compõem o complexo, os restaurantes são escolhidos por alinhamento conceitual. Um dos frutos desse movimento foi o Amy Wine Bar, instalado onde funcionou o Cabernet Butiquim durante a CasaCor. Com a herança, bastou dar um toque de identidade ousada.

Coquetelaria com identidade



A casa se apoia na figura de Amy Winehouse, mas sem se definir como um estabelecimento temático. “Temos ela como musa inspiradora, mas não chegamos a ser um restaurante só sobre a cantora. Não nos resumimos a isso”, diz o sócio-proprietário Leandro Rallo. Ele, que também é DJ, destaca a trilha sonora com música eletrônica moderna, além de uma carta de vinhos e drinques exclusivos.

Amy Wine Bar: tartar de atum fresco com coalhada seca e chips de jiló Amy Wine Bar/Divulgação



O bar ocupa um espaço aberto dentro do shopping, algo que, segundo Leandro, tornou-se decisivo. “Sabia que teria que formar meu público e levá-lo até o espaço. Por isso, a segurança pesou muito. O cliente tem a sensação de estar na rua, com vista para árvores e pôr do sol, mas dentro de um ambiente controlado.”



O cardápio reúne influências italianas, mexicanas e asiáticas misturadas à cozinha mineira. Entre os pratos mais vendidos, o sócio cita o tartar de atum fresco com coalhada seca e chips de jiló (R$ 79) e o crudo de atum com redução de balsâmico, farofa crocante de maracujá e arroz negro com raspas de limão siciliano (R$ 85).



No cardápio de coquetéis, destaque para o Grammy (R$ 40), que leva vodca e espuma de gengibre, e o Rickstasy (R$ 40), o preferido da cantora britânica, descrito como uma combinação ousada, cremosa e surpreendentemente equilibrada (veja a receita no fim da matéria).



Além do salão principal, o bar acaba de inaugurar o anexo Forninho, com programação que une jazz, blues e soul ao vivo. A estreia incluiu tributo a Amy Winehouse com Nêga Kelly.

Primeiro a chegar



O Rizoma, do grupo Rancho do Boi, foi a primeira operação gastronômica a abrir no Espaço 356. O restaurante oferece bufê no almoço e antepastos à noite, além de parrilla, pizzas, ceviches e pratos à la carte.

Rizoma: filé-mignon ao molho poivre com fettuccine na manteiga de ervas Rizoma/Divulgação



Para a proprietária Mariana Carvalho, o endereço apresentou vantagens e desafios. “Por ser uma área nobre de Nova Lima, a visibilidade é grande. Mas abrimos quando ainda não havia fluxo espontâneo. Tivemos que formar esse público desde o início”, explica.



Ela avalia que a curadoria do espaço tende a fortalecer o perfil de visitantes interessados em comida com identidade e experiências bem construídas. Aparecem, na lista de preferência dos clientes, o risoto de camarão com alho-poró (R$ 109), o ancho com risoto de cebola roxa (R$ 89), o filé ao molho poivre (R$ 89).



Entre as entradas e sobremesas, chamam a atenção burrata em crosta (R$ 75), coquetel de camarão (R$ 69,90) e cannoli de frutas vermelhas (R$ 42).

Espaço de convivência



A pizzaria Barolio acaba de inaugurar sua terceira unidade em Belo Horizonte e a chegada ao Espaço 356 marca um movimento planejado pelo proprietário, Mateus Porto Hermeto, que há anos aposta na combinação de tradição napolitana com rotinas de operação adaptadas ao público local.

Barolio: nhoque ao ragu de carnes bovina e suína cozidas lentamente em molho pomodoro Barolio/Divulgação



Para o empresário, a localização também pesou na decisão. “O vetor sul da cidade tem se consolidado como um polo gastronômico. O 356 é um dos endereços mais interessantes quando falamos de convivência.”



O restaurante mantém o mesmo cardápio em todas as casas. Segundo Mateus, essa decisão é estratégica. “As pessoas criam familiaridade com os nossos pratos. Quando chegam em outra unidade, querem encontrar a mesma experiência”, explica.



Essa padronização inclui entradas, pratos principais, sobremesas e o menu executivo, com opções como frango grelhado e parmegiana, com preços a partir de R$ 29,99. Apesar da unificação do cardápio, cada unidade busca se conectar com o perfil do entorno.

Público variado



No 356, o fluxo é variado: público corporativo no almoço, famílias aos fins de semana e frequentadores do complexo que transitam entre bares, eventos e espaços culturais. “A gente atinge todos os públicos. O movimento é constante e melhora a cada mês. Os fins de semana têm fluxo maior, mas o almoço também é importante para nós”, comenta.



A nova casa, segundo Mateus, deve incorporar propostas adicionais, como jazz ao vivo às quintas, que já acontece na unidade Savassi. Além disso, o empresário adianta que a equipe estuda oferecer bufê de antepastos em alguns períodos, sobretudo fins de semana e feriados.



Alguns dos itens mais pedidos do cardápio são Pasta al Pomodoro (R$ 69,99), com tomate fresco, manjericão e parmesão; Pizza Barolio (R$ 99,99), com parmesão e basílico; Gnocchi al Ragù Napoletano (R$ 99,99), com carnes bovina e suína cozidas lentamente em molho pomodoro; e Saltimbocca (R$ 119,99), descrito como paillard de filé-mignon com sálvia fresca e presunto de parma, servido ao lado de pappardelle artesanal em molho Alfredo.

Bar e fogo



O Bebedouro também inaugurou sua nova unidade no 356 em maio. A escolha do endereço levou em conta um ponto que unisse proposta e paisagem. “O espaço tem essa pegada de rooftop, vista aberta para as montanhas e um pôr do sol que impressiona”, afirma o proprietário, Diogo Manfredini.

'O espaço tem essa pegada de rooftop, vista aberta para as montanhas e um pôr do sol que impressiona' - Diogo Manfredini, proprietário do Bebedouro Bebedouro/Divulgação



O cardápio segue o modelo da primeira unidade, na Pampulha, com carnes na parrilla, pratos para compartilhar e drinques autorais. Fazem sucesso a picanha na brasa (R$ 75), panceta de rolo (R$ 65), batata rústica com pulled pork (R$ 60) e sobremesas como abacaxi brûlée (R$ 30).



A história do Bebedouro é marcada pela memória afetiva da família de Diogo. A inspiração veio de um antigo bar de Curitiba, de mesmo nome, administrado por sua mãe. “Era um bar conhecido da cidade, que funcionou até 1983. A marca carrega essa referência familiar”, explica.



Promoções como carnes com 50% de desconto às segundas e Red Hour, rodada dupla de Aperol, Negroni e Campari às quintas, até as 21h, formam um público fixo. Aos fins de semana, o almoço é voltado a famílias, com saladas, arroz, farofa e churrasco.

Bebedouro: picanha na brasa com acompanhamentos à escolha Bebedouro/Divulgação



O ambiente também recebe música, geralmente sem divulgação prévia. “A ideia é que seja surpresa”, diz o proprietário. Nos dias frios, o rooftop é buscado pelas lareiras distribuídas no espaço.



Cultura e formação



Dentro do Espaço 356, o Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA) e o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC) ocupam uma área que funciona como eixo cultural e educacional. Os dois projetos ampliam o conceito do empreendimento e aproximam o público da cadeia produtiva da gastronomia em Minas.



O CRQA foi inaugurado em 2023 com a proposta de organizar, preservar e difundir o conhecimento sobre o queijo artesanal mineiro. O espaço funciona como ponto de encontro entre história, produtores, pesquisadores, consumidores e estudantes.

A “Exposição Permanente sobre o Queijo Artesanal” detalha processos de produção, diferenças regionais, legislações, técnicas de cura e a relevância econômica do queijo para comunidades do estado. A exposição também registra a diversidade de queijos artesanais mineiros, muitos deles reconhecidos nacional e internacionalmente.

Em exposição permanente, CRQA registra a diversidade de queijos artesanais mineiros CRQA/Divulgação



Além disso, o centro reúne: loja de produtos mineiros, onde pequenos produtores exibem queijos, doces, embutidos e itens de mercearia; primeira biblioteca gastronômica de Minas Gerais, com acervo destinado à culinária, antropologia alimentar, hospitalidade e técnicas de cozinha; anfiteatro para workshops, palestras e debates sobre gastronomia e cultura alimentar; área de convivência integrada ao fluxo do shopping; sala de aula e cozinha didática, onde são oferecidas atividades formativas, cursos e oficinas.



Segundo Sarah Rocha, diretora-executiva, a presença do CRQA no Espaço 356 amplia o alcance do tema. “O Centro reforça a vocação do espaço para valorizar saberes e sabores do estado. Oferecemos conhecimento, experiências e aproximação com produtores. Isso fortalece a cadeia do queijo artesanal e aproxima o público de um patrimônio cultural e econômico de Minas Gerais.”



Ela destaca que o centro recebe escolas, grupos de pesquisa, turistas e moradores da região. O fluxo, segundo ela, cresce conforme as operações gastronômicas se consolidam.

Lado educacional



O INHAC funciona no mesmo complexo e oferece formação técnica com foco em práticas de cozinha e gestão. O local conta com duas cozinhas-laboratório equipadas e salas de aula.



A proposta é preparar os estudantes, em sua maioria jovens em situação de vulnerabilidade social, para os desafios reais da gastronomia, desde técnicas básicas até organização de cozinha, atendimento, boas práticas e construção de cardápios.

O INHAC oferece formação técnica para pessoas em situação de vulnerabilidade social INHAC/Divulgação



Para Sarah, o posicionamento geográfico e estrutural do Espaço 356 contribui diretamente para esse processo. “O espaço reúne estrutura, localização estratégica e público qualificado. Isso permite que marcas e chefs testem ideias e se conectem a um público que busca qualidade e novas experiências.”

Jantares abertos



Entre 21 e 30 de novembro, o instituto realiza a segunda edição do “Restaurante por um dia”, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos do curso técnico em gastronomia. As turmas são responsáveis por todas as etapas, incluindo: conceito, menu, plano de negócios, custo e precificação, ambientação, harmonização, execução e serviço.



Os jantares são realizados a partir das 20h no CRQA, com ingressos vendidos antecipadamente pela plataforma Sympla ou pelo Instagram da instituição: @inhacbrasil. Interessados podem escolher entre “Jantar em três tempos” (entrada, prato principal e sobremesa), no valor de R$ 150, ou “Jantar em três tempos harmonizado com vinhos”, no valor de R$ 200. Parte da renda líquida é destinada aos estudantes para apoiar a formatura.



Sarah diz que esse é um momento decisivo. “É quando eles descobrem que são capazes de entregar excelência, encantar pessoas e viver a gastronomia de forma autêntica. Para nós, acompanhar isso confirma que estamos formando profissionais que cozinham com propósito.”



Ela destaca ainda a recepção do público. “Os ingressos estão praticamente esgotados. Isso mostra o interesse por novas experiências e novos cozinheiros.”

Anote a receita: Rickstasy (Amy Wine Bar)



Ingredientes

20ml de licor Baileys;

10ml de uísque bourbon;

20ml de vodca;

20ml de creme francês de banana;

10ml de licor de pêssego;

4 ml de Angostura.

Modo de fazer

Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes com bastante gelo. Agite até a mistura ficar bem homogênea e gelada. Coe duas vezes para uma taça de coquetel previamente resfriada e com bastante gelo. Finalize com uma pequena decoração: pode ser uma fatia fina de banana desidratada ou apenas espuma natural da mistura. Sirva imediatamente.



Serviço



Espaço 356 (@espaco356)

Rua Adriano Chaves e Matos, 100, Olhos D’Água

Amy Wine Bar (@amy.winebar)

De quarta a sábado, das 18h às 1h; domingo, das 12h às 18h

(31) 99895-6968

Barolio Cucina Napolitana (@baroliobh)

De segunda a quinta, das 11h30 às 23h; sexta e sábado, das 11h30 às 23h30; domingo, das 11h30 às 23h

@baroliobh

Bebedouro 356 (@bebedouro356)

De segunda a sexta, das 17h à 00h; sábado, das 11h30 à 1h; domingo, das 11h3 às 20h

(31) 93191-9397

Rizoma (@rizoma356)

De segunda a domingo, das 11h30 à 00h

@rizoma356

Centro de Referência do Queijo Artesanal (@queijoecultura)

De quinta a sábado, das 14h às 19h

(31) 98371-6452