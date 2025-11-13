Gastrô Macacos: veja lista de participantes para escolher o que comer

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Começa nesta sexta-feira (14/11) o Gastrô Macacos. O circuito reúne 15 bares, restaurantes e outros estabelecimentos gastronômicos de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os participantes tiveram que criar receitas, que poderiam ser entradas, pratos principais ou sobremesas, com uma planta alimentícia não convencional (PANC) e/ou um mel produzido na região.

Confira, a seguir, a lista com os participantes do Gastrô Macacos e seus respectivos pratos. Os sabores locais podem ser degustados até 7 de dezembro.

Tilápia do Cerrado - R$ 68 (Benedito Gastrobar)



Um prato que celebra os sabores de Macacos. O filé de tilápia grelhado na manteiga se une ao purê aveludado de batata-doce, enquanto a farofa crocante de castanha de baru com panko adiciona textura e personalidade. Pétalas de cebola brûlée recebem uma vinagrete delicada de mel, mostarda em grãos, azedinha, beldroega, azeite e um toque de limão, trazendo sabor e frescor. Tomatinhos confitados completam a composição, transformando cada garfada em uma experiência que homenageia o cerrado.

Rua Dona Maria da Glória, 180

Quinta e sexta, das 17h às 23h30

Sábado, das 12h às 00h

Domingo, das 12h às 18h

(31) 99678-2673

@beneditogastrobar

Doce Flor - R$ 20 a fatia (Cafeteria Jardim Secreto)



Uma sobremesa artesanal que celebra o encontro entre o frescor do limão siciliano e a delicadeza da natureza. Um cheesecake leve e cremoso, coberto com geleia artesanal de folhas de bougainville e pimenta dedo-de-moça, que traz um toque floral sutil e um leve calor ao final. Inspirado nos encantos naturais de Macacos, é um doce poético que desperta os sentidos e convida à contemplação.

Alameda dos Flamboyants, 452

Quinta e sexta, das 13h às 19h

Sábado e domingo, das 09h às 18h

(31) 97193-0882

@cafeteriajardimsecreto_

Segredo do Macaco - R$ 59 (Estância Bemain)



Delicados e crocantes pasteizinhos de massa filo recheados com a surpreendente caponata de coração de bananeira e queijo Canastra, acompanhados de uma redução de mel silvestre com um blend inusitado de vinagres balsâmico e de banana, que cria um equilíbrio entre doçura e acidez.

Estrada do Engenho, 750 – Ecoville I

Quarta, quinta e sexta, das 11h30 às 15h

Sexta, das 19h às 23h

Sábado e domingo, das 09h às 17h

(31) 99306-0698

@estanciabemain

Bolinho de Coração de Bananeira - R$ 39,90 (Evolução da Gula)



Umbigo de banana, carne seca, queijo e farinha panko, acompanhados de um molho de mel com pimenta-biquinho e chimichurri de cebola queimada com barbecue de jabuticaba.

R. Dona Maria da Glória, 320

Domingo a sexta, das 11h às 21h

Sábado, das 11h às 23h

(31) 3547-7140

@evolucaodagula

Sol com Pérolas - R$ 70 (Mar Mineiro Restaurante)

Espetinhos de carne de sol Angus, grelhados e fatiados, intercalados com queijo coalho. Finalizados com melaço, pitangas de espuma de gengibre e caviar de mel.

R. Estrada da Servidão, 300

Sexta a domingo, das 11h às 18h

(31) 99951-2720

@marmineirorestaurante

Ceviche do Rio à Terra - R$ 39 (Marieta Pátio Cervejeiro)

Cubos de tilápia fresca mergulhados em leite de coco e mel apimentado, acompanhados de chips de raízes crocantes. Prato leve e refrescante.

R. 5 de Dezembro, 10

Sexta, de 18h às 00h

Sábado, de 11h às 00h

Domingo, de 11h às 18h

(31) 99471-6530

@marieta_patio_cervejeiro

Bolinho de Vaca Atolada com Geleia de Murici e Creme de Queijo - R$ 49 (Mukifo)

Combinação do prato da casa, o costelão de boi em fogo de chão, com mandioca e geleia de murici. Finalizado com um saboroso creme de queijo.

R. da Saudade, 171

Sábado, das 11h às 19h

Domingo, das 11h às 18h

(31) 99982-1436

@mukifomacacos

Ora, Que Pão! - R$ 32 (Padaria Águas Claras)

Ciabatta com ora-pro-nóbis recheada com peito de frango, creme de requeijão com ervas e mandioca na conserva de mel.

R. Dona Maria da Glória, 379

Segunda a domingo, das 06h às 20h

(31) 99902-9569

@armazemaguasclaras

Pizza Umami - R$ 70 (Planeta Macacos)

Massa fina, crocante e sem fermento, com ora-pro-nóbis, jabuticaba e costelinha.

R. Dona Maria da Glória, 801

Todos os dias, a partir das 18h

(31) 99951-2727

@planetamacacos

Steak de Frango Crocante na Semente de Mostarda - R$ 68 (Regino's Comidaria)

Filé de frango com crocante caramelizado na semente de mostarda, acompanhado de fettuccine ao creme de ora-pro-nóbis e miscelânea de bacon.

R. Dona Maria da Glória, 175

Quarta a domingo, das 11h à 00h

(31) 99139-4582

@comidaria_reginos

Risoto de Canjiquinha com Costelinha Glaceada ao Mel e PANCs - R$ 69 (Restaurante Casa da Sandra)

Risoto cremoso de canjiquinha com queijo Canastra curado, torresmo e ora-pro-nóbis, servido com costelinha suína glaceada em redução de cerveja preta e mel. Finalizado com vinagrete de capuchinha e taioba, o prato valoriza ingredientes brasileiros e o uso de PANCs, unindo tradição e criatividade.

R. Dona Maria da Glória, 379

Sexta a domingo e feriados, das 11h à 00h

(31) 99390-3093

@casa_dasandra

Bolinho Mel de Taioba - R$ 40 (Restaurante da Rosa)

Um bolinho irresistível de costelinha com taioba, crocante por fora e suculento por dentro, servido com um delicado e aromático molho de laranja e mel de jataí. Uma combinação envolvente de sabores que celebra o melhor da nossa culinária.

MG - 200, 1010

Segunda a sexta, das 11h30 às 15h

(31) 97177-6967

@bar_e_restaurante_da_rosa

Filé-Mignon do Cerrado - R$ 69 (Sítio Bar)

Filé-mignon grelhado, farofa de baru, purê de mandioquinha baroa na manteiga tostada de baru e chimichurri de serralha.

R. 5 de Dezembro, 1

Sexta, das 11h às 16h30

Sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h30

(31) 98822-7162

@sitiobarmacacos

Sagui de Tufos Pretos - R$ 50 (Slunn Tabacaria)

Bolinho de costela com ora-pro-nóbis que une o toque rústico da carne ao frescor e leve amargor da PANC.

R. 5 de Dezembro, 41 – Loja 1

Terça a domingo, das 10h às 23h

(31) 99175-2829

@slunntabacaria

Carim de Vó - R$ 15 (Sorveteria da Casa)

Duas bolas de sorvete de capim-limão com farofa crocante de milho e rapadura, fios de mel e capuchinha para decorar.