Além da cachaça: madeiras brasileiras são aposta na produção de vinhos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Muito escutamos sobre aguardentes envelhecidas em barris de Amburana e Jequitibá, por exemplo, mas o que muita gente não sabe é que esse processo também pode ser valioso no mundo dos vinhos. A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), referência na produção de vinhos no estado – e até no Brasil – realiza pesquisas em relação ao envelhecimento da bebida em madeiras nativas desde 2021.

Agora, a empresa lança novos rótulos feitos com novos métodos de elaboração, justamente com o envelhecimento em recipientes de Amburana, Jequitibá-rosa e Castanheira. Além dos rótulos “Madeiras Brasileiras”, o Syrah “Maceração Carbônica” é outro vinho especial que celebra os 90 anos do Campo Experimental de Viticultura e Enologia da empresa, que fica em Caldas, cidade no Sudeste de Minas Gerais.

Vinhos especiais

O Syrah edição “Madeiras Brasileiras”, produzido a partir de uvas de colheita de inverno de São Sebastião do Paraíso, cidade no Sudeste de Minas, já está disponível para a venda após aprovação do público em algumas feiras e dos pesquisadores da própria empresa.

Segundo Cristiane Rota, enóloga da Epamig, nos rótulos da bebida envelhecidos em Jequitibá-rosa, pode-se observar uma preservação dos sabores e aromas da fruta, com amadeirado delicado. Os que passaram por barrica de Castanheira se tornaram mais complexos, com “madeira intensa, mas elegante”. Enquanto isso, os rótulos de Syrah envelhecidos em Amburana apresentam um amadeirado mais presente, que, segundo Cristiane, “escondeu um pouco as características mais frescas da fruta”.

Vale destacar que cada vinho da linha “Madeiras Brasileiras” passou seis meses nesses recipientes de madeira. “Foi um tempo curto mas que trouxe muito equilíbrio para o vinho”, conta a enóloga.

Foram produzidos três rótulos envelhecidos em três diferentes tipos de madeiras nacionais com o mesmo vinho Syrah Erasmo Reis/Divulgação

Outros rótulos da linha comemorativa são o Syrah “Unoaked”, que não passa por nenhuma madeira, e o Syrah “Carvalho Francês”, amadurecido em barricas de madeira francesa ou americana.

Maceração carbônica

Mais uma técnica de elaboração explorada pela Epamig em uma produção especial é a maceração carbônica. Com ela, cachos inteiros de uvas da variedade Syrah são colocados em tanques de inox com adição de gás carbônico. Por lá, ficam por 20 a 30 dias, e nesse processo, as enzimas da própria uva atuam quimicamente.

Depois disso, as frutas são separadas do engaço (o “cabinho” que as une) e, enfim, prensadas. O resultado é um vinho fresco e leve, com coloração até próxima a de um Pinot Noir, menos intensa. “Apresenta perfil aromático com muito morango, cereja, um pouco de banana, iogurte…Não é como um Syrah tinto clássico”.

O “Cuor” é o vinho da Epamig resultado da maceração carbônica de uvas Syrah. “Aqui [no Brasil] temos alguns rótulos que usam essa técnica, mas com a colheita de inverno [como faz a Epamig] é mais inovador”, destaca Cristiane.

Futuro

Segundo Cristiane, estão nos planos para 2026 da Epamig a continuação do projeto, com a produção de mais uma safra de vinhos especiais envelhecidos em Jequitibá-rosa, Amburana e Castanheira (com a colheita acontecendo por volta de julho). A ideia é que as barricas da última produção sejam reutilizadas, o que tende a deixar as bebidas ainda mais equilibradas.

Os rótulos são limitados e estão à venda no Campo Experimental da Epamig, em Caldas. Os valores dos variam. O Syrah Maceração Carbônica, por exemplo, está sendo vendido por R$ 150, enquanto os “Madeiras Brasileiras” saem por R$ 90. Os interessados devem ser ligeiros, já que os lotes são bastante pequenos. O Maceração Carbônica conta com apenas 150 garrafas e os vinhos envelhecidos em madeiras nativas variam entre 60 e 80 garrafas.

