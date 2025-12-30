Onde comem os chefs? Veja os restaurantes favoritos da chef Ana Gabi Costa
À frente das operações do Grupo Trintaeum, a chef sugere casas de perfis diversos em Belo Horizonte
Comer bem em Belo Horizonte nunca foi tão fácil. A cena gastronômica da capital mineira se encontra em um momento efervescente, com operações baseadas nas mais diversas culinárias. A própria comida mineira vem sendo cada vez mais exaltada e, peça importante desse movimento é a chef Ana Gabi Costa, com a chefia das operações do Grupo Trintaeum (que engloba o restaurante de mesmo nome, a cafeteria Broa e o bar Coreto).
Em entrevista ao podcast Degusta, a chef das casas deu dicas dos lugares que mais gosta de frequentar nos – raros – dias de folga. Veja as dicas (vale destacar que muitas casas citadas se encontram em férias coletiva, portanto, vale checar em cada estabelecimento antes de ir):
Restaurante Jorge Americano
Restaurante de comida mineira no Mercado Central é uma das sugestões para almoço da chef Ana Gabi, que se diz lembrar de comida de vó com os preparos “caseirinhos”.
“Acho até a mudança que ele faz do cardápio, de ser um prato por dia, algo muito de casa”, comenta a profissional.
Serviço
Avenida Augusto de Lima, 744, Centro (Mercado Central)
(31) 3274-9683
De segunda a sábado, das 11h às 18h
Domingo, das 10h às 13h
Albertina pães
Referência em fermentação natural, a Albertina Pães, comandada pela padeira Renata Rocha, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul, também foi citada pela chef Ana Gabi. O estabelecimento trabalha com fornadas criativas e inovadoras que mudam a cada 15 dias.
O croissant, o sourdough (pão de casca grossa com leve acidez) e a baguete com parmesão são itens que estão sempre no menu.
Serviço
Rua Fernandes Tourinho, 1010, Lourdes
(31) 99793-8990
De quarta a sexta, das 10h às 18h30
Sábado, das 9h30 às 14h
Parallel
Inaugurado em 2025, o Parallel é uma casa de cardápio espanhol liderado pelo casal de chefs formado por Gabriella Guimarães e Guilherme Furtado. Apesar de ter ido apenas uma vez ao restaurante, Ana Gabi gostou tanto da experiência que a compartilhou conosco. “Acho que tudo é muito coerente no cardápio deles”, diz. A casa fica no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira.
No menu, é possível encontrar diversos tapas (comidinhas espanholas em pequenas porções), carnes na grelha, paellas, entre outros.
Serviço
Rua Santa Catarina, 1155, Lourdes
De terça a sexta, das 18h às 23h
Sábado, das 12h30 às 23h
Domingo, das 12h30 às 16h30
Casa Riuga
Assim como muitos entrevistados no Podcast Degusta, a chef do Trintaeum chamou a atenção para o trabalho que vem sendo feito na Casa Riuga, bistrô na Região da Savassi com cerca de um ano de abertura que já conquistou os belo-horizontinos pela barriga. Um dos destaques da casa é o ancho na brasa (R$ 96).
Serviço
Rua Cláudio Manoel, 1124, Savassi
De terça a sexta, das 19h às 23h
Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h
Bruna Rezende
Proprietária do bar A Porca Voadora, no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH, a chef Bruna Rezende encantou o paladar de Ana Gabi Costa em um evento. “Nunca fui na Porca Voadora, mas comia a comida da Bruna em uma feira e até hoje eu sofro de nunca ter ido lá”, conta a chef do Trintaeum.
Serviço (A Porca Voadora)
Rua do Ouro, 1709, Serra
(31) 98380-5775
Quarta, das 18h às 23h30
Quinta, das 12h às 16h e das 18h às 23h30
Sexta e sábado, das 12h às 23h30
Domingo, das 12h às 18h
Judite Comida de Vó
Localizado no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH, o Judite Comida de Vó é outro lugar que serve comida caseira destacado por Ana Gabi. Ela diz pedir muita comidade lá em sua casa, já que eles funcionam também no Ifood. “É um PF muito justo, muito honesto, uma comida bem caseira”. A chef chama a atenção para a batata frita, feijão, arroz e proteínas saborosas do estabelecimento.
Serviço
Rua Major Lopes, 04, São Pedro
(31) 98458-3223
Domingo e segunda, das 11h30 às 16h
De terça a sábado das 11h30 às 16h e das 17h às 23h30
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice