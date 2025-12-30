Comidas da sorte: o que não pode faltar na ceia de Ano Novo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com a chegada do fim de ano, a busca por rituais que prometem sorte e prosperidade ganha força em todo o Brasil. Além da tradicional escolha da cor da roupa, a ceia de Réveillon se transforma em um momento crucial para quem deseja começar o novo ciclo com o pé direito. Pratos específicos, carregados de simbolismo, tornam-se protagonistas na mesa de muitas famílias.

Para quem segue as tradições, a escolha do cardápio vai muito além do sabor. Cada alimento carrega um significado, uma promessa de fartura, amor ou progresso para os próximos 365 dias. Entender esses simbolismos pode ajudar a montar uma ceia que, além de deliciosa, seja um verdadeiro amuleto para o ano que se inicia.

Leia Mais

Para ajudar na escolha do menu da virada, preparamos uma lista com as comidas da sorte que não podem faltar e o que cada uma delas representa.

Os clássicos da ceia de Ano Novo

Lentilha: É o símbolo máximo de prosperidade e riqueza. Por seu formato arredondado e achatado, semelhante a uma moeda, a tradição diz que comer ao menos uma colher de sopa de lentilha logo após a meia-noite garante um ano de finanças estáveis e fartura. É um item indispensável para quem busca sucesso financeiro.

Uvas: Essa tradição de origem espanhola é uma das mais populares. O costume é comer 12 uvas, uma para cada badalada do relógio à meia-noite. A cada uva, a pessoa deve fazer um pedido, mentalizando um desejo para cada mês do novo ano. Algumas pessoas também guardam as sementes na carteira como símbolo de atração de dinheiro.

Romã: A fruta é um poderoso símbolo de fertilidade, abundância e prosperidade, por causa de suas inúmeras sementes. O ritual consiste em comer algumas sementes e guardar outras (geralmente três ou sete, dependendo da tradição) na carteira, embrulhadas em um papel, para atrair dinheiro durante todo o ano.

Carne de porco: Para garantir progresso, a carne de porco é a escolha certa como prato principal. O porco é um animal que fuça para frente, simbolizando avanço e desenvolvimento. Por isso, pratos como lombo, pernil ou leitão assado são muito bem-vindos na ceia.

Na contramão do porco, aves como peru e frango tradicionalmente são evitadas, pois ciscam para trás, o que poderia representar um retrocesso na vida. Da mesma forma, o caranguejo, que anda de lado, também não é uma boa opção para quem busca seguir em frente.

Peixe: Como alternativa ao porco, o peixe também é uma excelente opção. Peixes nadam sempre para frente e, em algumas culturas, são associados à fertilidade por botarem muitos ovos. Pratos com bacalhau ou salmão são populares e trazem o mesmo simbolismo de progresso.

Nozes e frutas secas: Nozes, avelãs, tâmaras e damascos são heranças de tradições árabes e representam fartura e abundância. Incluí-las na mesa, seja como aperitivo ou em preparações doces e salgadas, é uma forma de atrair uma vida próspera.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.