O segredo do torresmo perfeito: veja dicas para fazer em casa

Conseguir um torresmo que seja ao mesmo tempo crocante por fora e suculento por dentro parece um desafio, mas o segredo está na técnica. Com o método certo, é possível preparar em casa o petisco que é sucesso em bares e restaurantes, garantindo um resultado perfeito sem respingos de gordura pela cozinha.

O processo exige paciência e atenção a algumas etapas cruciais, que transformam uma simples panceta em uma iguaria irresistível. O tempo total de preparo, incluindo o descanso na geladeira, pode levar mais de três horas, mas a escolha da carne, o cozimento lento e o choque térmico são os pilares para atingir a textura ideal.

O que você vai precisar

A lista de ingredientes é enxuta, pois o destaque deve ser o sabor da carne. A simplicidade é o primeiro passo para o sucesso da receita.

1 kg de panceta (barriga de porco) com pele e uma boa camada de gordura;

sal a gosto;

óleo ou banha de porco para fritar.

Passo a passo para o torresmo perfeito

O segredo está em um processo de duas fases de fritura, com um descanso essencial entre elas. Siga as etapas para não errar.

Corte e preparo inicial: corte a panceta em cubos de aproximadamente 3 cm. Em seguida, tempere apenas com sal, espalhando bem por todos os lados da carne. Primeira fritura em fogo baixo: em uma panela funda, coloque os cubos de panceta e cubra com óleo ou banha. Leve ao fogo baixo. A ideia aqui não é fritar, mas cozinhar a carne na gordura. Esse processo lento, que leva cerca de 40 minutos, vai amaciar a carne por dentro e desidratar a pele. O descanso obrigatório: retire os cubos da panela e escorra bem. Disponha-os em uma assadeira, com a pele virada para cima, e leve à geladeira por no mínimo duas horas. O ideal é deixar de um dia para o outro. Essa etapa é fundamental para deixar a pele bem seca, o que vai garantir a crocância. A fritura final para pururucar: aqueça o óleo ou a banha a uma temperatura alta, por volta de 180°C. Com cuidado, coloque os cubos de panceta já resfriados na gordura quente. Em poucos minutos, a pele vai inflar e formar as bolhas crocantes, conhecidas como pururuca. Frite até dourar e retire com uma escumadeira.

Dicas para não errar

Alguns detalhes fazem toda a diferença para um resultado profissional e seguro na sua cozinha. Fique atento a estes pontos.

Use uma panela funda: isso evita que a gordura quente espirre para fora, prevenindo acidentes.

Não superlote a panela: frite os torresmos em pequenas porções para manter a temperatura do óleo estável. Se colocar muitos de uma vez, a temperatura cai e o torresmo pode ficar encharcado.

Aguarde o óleo esquentar: certifique-se de que a gordura está bem quente antes da segunda fritura. Um óleo frio não dará o choque térmico necessário para pururucar.

