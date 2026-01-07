Assine
CINEMA

Mostra de Cinema de Tiradentes divulga concorrentes

Confira os títulos que disputarão as seções Olhos Livres e Aurora na 29ª edição do festival mineiro, que ocorre neste mês

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
07/01/2026 02:00

De pé, com roupas coloridas, tendo carro atrás de si, duas personagens do filme olham ao longe
O título pernambucano "Ao sabor das cinzas", de Taciano Valério, está entre os escolhidos para a seção Olhos Livres crédito: Breno César/Divulgação

Treze longas-metragens foram selecionados para as mostras competitivas Olhos Livres e Aurora, da 29a Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorre entre os próximos dias 23 e 31.

Na Mostra Olhos Livres, com produções autorais de cineastas já consolidados, participam “Meu tio da câmera” (Bernard Lessa), “Tannhäuser” (Vinícius Romero), “Anistia 79” (Anita Leandro), “As florestas da noite” (Priscyla Bettim e Renato Coelho), “O enigma de S.” (Gustavo de Mattos Jahn), “Ao sabor das cinzas” (Taciano Valério) e “Amante difícil” (João Pedro Faro).

Compõem a Mostra Aurora os filmes estreantes “Vulgo Jenny” (Viviane Goulart), “Sabes de mim, agora esqueça” (Denise Vieira), “Politiktok” (Álvaro Andrade), “A voz da virgem” (Pedro Almeida), “Obeso mórbido” (Diego Bauer) e “Para os guardados” (Desali e Rafael Rocha), único título mineiro na seleção.

As mostras são avaliadas, respectivamente, pelo Júri Oficial e pelo Júri Jovem, formado por estudantes selecionados durante a Mostra CineBH.

