Mostra de Cinema de Tiradentes divulga concorrentes

Treze longas-metragens foram selecionados para as mostras competitivas Olhos Livres e Aurora, da 29a Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorre entre os próximos dias 23 e 31.

Na Mostra Olhos Livres, com produções autorais de cineastas já consolidados, participam “Meu tio da câmera” (Bernard Lessa), “Tannhäuser” (Vinícius Romero), “Anistia 79” (Anita Leandro), “As florestas da noite” (Priscyla Bettim e Renato Coelho), “O enigma de S.” (Gustavo de Mattos Jahn), “Ao sabor das cinzas” (Taciano Valério) e “Amante difícil” (João Pedro Faro).

Compõem a Mostra Aurora os filmes estreantes “Vulgo Jenny” (Viviane Goulart), “Sabes de mim, agora esqueça” (Denise Vieira), “Politiktok” (Álvaro Andrade), “A voz da virgem” (Pedro Almeida), “Obeso mórbido” (Diego Bauer) e “Para os guardados” (Desali e Rafael Rocha), único título mineiro na seleção.

As mostras são avaliadas, respectivamente, pelo Júri Oficial e pelo Júri Jovem, formado por estudantes selecionados durante a Mostra CineBH.

