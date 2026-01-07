Mostra de Cinema de Tiradentes divulga concorrentes
Confira os títulos que disputarão as seções Olhos Livres e Aurora na 29ª edição do festival mineiro, que ocorre neste mês
compartilheSIGA
Treze longas-metragens foram selecionados para as mostras competitivas Olhos Livres e Aurora, da 29a Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorre entre os próximos dias 23 e 31.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Na Mostra Olhos Livres, com produções autorais de cineastas já consolidados, participam “Meu tio da câmera” (Bernard Lessa), “Tannhäuser” (Vinícius Romero), “Anistia 79” (Anita Leandro), “As florestas da noite” (Priscyla Bettim e Renato Coelho), “O enigma de S.” (Gustavo de Mattos Jahn), “Ao sabor das cinzas” (Taciano Valério) e “Amante difícil” (João Pedro Faro).
Compõem a Mostra Aurora os filmes estreantes “Vulgo Jenny” (Viviane Goulart), “Sabes de mim, agora esqueça” (Denise Vieira), “Politiktok” (Álvaro Andrade), “A voz da virgem” (Pedro Almeida), “Obeso mórbido” (Diego Bauer) e “Para os guardados” (Desali e Rafael Rocha), único título mineiro na seleção.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As mostras são avaliadas, respectivamente, pelo Júri Oficial e pelo Júri Jovem, formado por estudantes selecionados durante a Mostra CineBH.