Vera Magalhães deixa TV Cultura depois de seis anos

Depois de seis anos comandando o “Roda Viva”, da TV Cultura, a jornalista Vera Magalhães vai deixar a emissora. A informação foi divulgada pela própria âncora do programa nesta terça-feira (6/1), pelas redes sociais.

Em publicação no Instagram, Vera afirmou que gostaria de continuar à frente do programa carro-chefe da emissora, mas que seu desligamento ocorreu por causa de quebra de “acordo já selado presencialmente” por parte da TV Cultura. Ela disse que havia acertado a renovação do contrato por mais um ano em reunião realizada em dezembro do ano passado e que tinha vontade de promover uma renovação no programa na temporada de 2026, quando o “Roda viva” comemora 40 anos.

“Falei do meu desejo de coroar este ciclo virtuoso para o programa com a celebração dos 40 anos e a cobertura eleitoral. Ficou tudo acertado com a direção da emissora neste sentido e fui avisada de que seria chamada em breve para assinar o contrato. Como isso não aconteceu até o fim do ano e voltaram a sair notas na imprensa colocando a renovação em dúvida, escrevi para a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, no último dia 2, pedindo um posicionamento”, disse a jornalista no comunicado.

De acordo com Vera, Maria Ângela de Jesus realizou uma reunião com a diretora de Jornalismo da TV Cultura, Marília Assef, que comunicou a mudança de planos e pediu que a jornalista continuasse apresentando o programa só até abril. “Diante da quebra de um acordo já selado presencialmente, optei por me desligar de imediato", explicou.

