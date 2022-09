Vera Magalhães: Bolsonaro usa reportagens dos jornalistas que escorraça

Jornalista Vera Magalhães aponta incongruência entre críticas e ataques a jornais pelo presidente Jair Bolsonaro e o uso dos mesmos veículos para criticar seus adversários políticos (foto: TV Cultura /divulgacao)

Engraçado: quando Bolsonaro quer dar credibilidade ao seu programa eleitoral com ataques a Lula recorre a quem? Aos jornalistas que escorraça e aos quais volta seus ataques. Irônico, não? Quer dizer que nessa hora a Globo, a Cultura, o UOL, a Folha não são lixo? %u2014 Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 15, 2022

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) citar uma série de notícias de veículos de imprensa que repetidamente ele crítica durante a sua live desta quinta-feira (16/9), a jornalista Vera Magalhães foi a seu Twitter demonstrar incredulidade com as contradições entre o discurso e a prática."Quando Bolsonaro quer dar credibilidade ao seu programa eleitoral com ataques a Lula recorre a quem? Aos jornalistas que escorraça e aos quais volta seus ataques", afirmou Vera.Durante a transmissão, Bolsonaro usou de uma série de matérias que criticavam os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal opositor nestas eleições, e Dilma Rousseff (PT). Inclusive com ataques à ex-esposa do petista, Marisa Letícia, falecida em 2017.Contudo, posteriormente, Bolsonaro afirmou que mesmo que diversos produtos tenham seu preço reduzido nos supermercados, segundo o presidente, após a medida que estabeleceu o teto do ICMS sobre combustíveis, e os laticínios tenham tido um aumento, "vem a velha imprensa de sempre"."Está é a imprensa que a gente tem que enfrentar", afirmou o presidente, após usar uma série de matérias de grandes veículos para criticar seus adversários.