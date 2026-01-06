Assine
POLÊMICA

Xuxa perde a paciência e rebate internautas: 'mal-amadas e mal comidas'

A apresentadora saiu em defesa da amizade entre Sasha Meneghel e Bruna Marquezine após um vídeo com críticas à relação das duas viralizar nas redes sociais

Repórter
06/01/2026 17:12

Xuxa Meneghel - A ex-apresentadora, Rainha dos Baixinhos de uma geração, revelou em 2023 que havia se tornado vegana cinco anos antes. Ela disse que já não comia carne desde os 13 anos e, aos 26, deixou de consumir frango. Mas adotou plenamente o veganismo, abrindo mão de todos os derivados de animais, em 2018.
Comentário de Xuxa repercutiu após ataques à relação entre Sasha e Bruna ganharem força nas redes

Xuxa rebateu críticas sobre a amizade de Sasha Meneghel e Bruna Marquezine após elas publicarem fotos e vídeos comemorando a virada do ano juntas. Em um comentário no Instagram, a apresentadora ironizou os ataques e defendeu as jovens após comentários negativos sobre a relação da dupla viralizarem na internet.

Xuxa anuncia show de despedida para 2026

A reposta aconteceu nesta terça-feira (6/1) após uma influenciadora publicar um vídeo debochando da relação entre as duas amigas. "Uma amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam, se comam. Meu Deus do céu. Trinta anos e chamando a amiga de 'Bubu'. Ah, vai ver se eu tô na esquina", disse ela.

O marido de Sasha, João Lucas, compartilhou o vídeo e rebateu, dizendo que era "impressionante ver alguém começar o ano com tanta energia negativa". O cantor também foi críticado na publicação e apontado como "Famoso arroz, só acompanha".

 

Após o genro repercutir, Xuxa defendeu as amigas em uma postagem de Sasha, que conta com uma foto da dupla se abraçando. "Sassssa e Bubu (apelido que eu dei quando a Sasha a conheceu com 2 anos e a chamava de Buna). A minha Bubu e minha Sassa são lindas e bem-amadas as outras pessoas eu chamarei de "MAMÁS" (mal-amadas e mal comidas) por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e AMIGAS. As "mamás" invejosas, beijinho no ombro e tchau, tchau", escreveu.

