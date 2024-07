A atriz Bruna Marquezine e a modelo e estilista Sasha Meneghel são amigas desde a infância. Mas será que o laço criado entre elas pode ter uma explicação nas estrelas? De acordo com o Astrolink, site especializado em astrologia, o mapa astral das duas mostra uma conexão muito forte e que pode embasar essa relação.

Uma curiosidade é que ambas são leoninas com ascendente em Touro. Enquanto a filha de Xuxa faz 26 anos no próximo domingo (28/7), a atriz completa 29 anos em 4 de agosto. Segundo Giovanna Guarnieri, astróloga do site, a amizade entre as duas é um ótimo exemplo de como a astrologia pode explicar a conexão profunda e duradoura entre duas pessoas.





“Com muitos aspectos astrológicos complementares e harmoniosos, elas não só se compreendem e apoiam mutuamente, mas também elevam uma à outra em todas as áreas de suas vidas. A união dessas duas leoninas mostra que a verdadeira amizade transcende o tempo e as circunstâncias, iluminando o caminho com sua luz e seu calor inconfundíveis”, diz.





Veja a análise do mapa de Sasha e Bruna Marquezine:





- Sol em Leão: as duas têm o Sol em Leão, o que indica que ambas compartilham uma essência vibrante, carismática e cheia de vida. Leão é um signo de fogo que exala confiança, criatividade e paixão. Essa similaridade nas suas essências solares faz com que ambas se sintam compreendidas e valorizadas na presença uma da outra. Elas se apoiam mutuamente e são capazes de reconhecer a grandeza e a força interior que cada uma tem.





- Ascendente em Touro: o ascendente em Touro dá a ambas uma abordagem prática e estável à vida. Touro é um signo de terra que valoriza a segurança, a beleza e o conforto. Isso significa que Bruna e Sasha têm uma base sólida de valores compartilhados e uma visão similar sobre como construir uma vida de qualidade e estabilidade. Essa compatibilidade no ascendente cria uma base sólida para a amizade, em que a confiança e a consistência são pilares fundamentais.





- Lua em Escorpião (Bruna) e Lua em Virgem (Sasha): as luas das duas, embora em signos diferentes, se complementam de maneiras profundas. A Lua em Escorpião de Bruna traz intensidade emocional, lealdade e uma profundidade de sentimentos que faz com que ela se conecte emocionalmente de forma intensa. Já a Lua em Virgem de Sasha traz uma abordagem prática e analítica às emoções, focando na ajuda e no serviço ao próximo. Sasha é capaz de oferecer a Bruna um apoio prático e sensível, enquanto a atriz traz intensidade e transformação emocional para a amizade.





- Mercúrio em Leão: ambas têm Mercúrio em Leão, o que significa que suas formas de comunicação são expressivas, calorosas e criativas. Elas compartilham uma habilidade natural para se comunicar com paixão e entusiasmo, o que torna suas conversas dinâmicas e inspiradoras. Essa sincronia no modo de pensar e expressar fortalece a compreensão e a ligação entre elas.





- Vênus em Leão (Bruna) e Vênus em Câncer (Sasha): Vênus representa o amor e a forma como valorizamos os relacionamentos. Vênus em Leão de Bruna faz com que ela valorize a lealdade, a expressão dramática do afeto e o romance. Já a Vênus em Câncer de Sasha indica um amor mais protetor, nutriente e intuitivo. Essa diferença cria um equilíbrio harmonioso em que a atriz traz brilho e paixão para a amizade, enquanto Sasha oferece um cuidado profundo e emocional.





- Marte em Libra (Bruna) e Marte em Câncer (Sasha): Marte em Libra de Bruna indica uma abordagem diplomática e cooperativa para a ação e os conflitos, enquanto Marte em Câncer da modelo mostra uma tendência a agir de forma protetora e emocional. Essa combinação significa que, em momentos de decisão ou conflito, Bruna tende a buscar equilíbrio e harmonia, enquanto Sasha age com base em seus instintos protetores, criando uma dinâmica complementar e solidária.