Semana da temporada pré-Oscar terá avalanche de indicações

Na temporada de prêmios que antecedem o Oscar – cuja 98ª cerimônia será em 15 de março – três deles se configuram realmente como prévias da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. São os prêmios dos sindicatos do cinema, cujas indicações serão anunciadas, neste ano, em dias consecutivos a partir de hoje: Atores (7/1), Diretores (8/1) e Produtores (9/1).



O SAG Awards mudou neste ano de nome e agora se chama The Actor Awards. O anúncio, nesta quarta-feira, está previsto para ocorrer a partir das 15h (horário de Brasília) no YouTube da Netflix. O gigante do streaming também vai transmitir, ao vivo, a 32ª premiação: será no dia 1º de março, a partir das 22h.



Os prêmios dos sindicatos – PGA (Sindicato dos Produtores da América), DGA (Sindicato dos Diretores da América) e The Actor Awards – são considerados bons indicadores para suas respectivas categorias por compartilharem muitos membros com a Academia. Ou seja, muita gente vota em um e, depois, no outro.



Divergências

O Actor é muito importante porque é a categoria com o maior número de votantes. Atualmente, 122 mil atores filiados ao sindicato são elegíveis para votar. Mesmo com o maior corpo eleitoral, ele não acerta sempre.



Em 2025, por exemplo, Demi Moore, por “A substância”, foi eleita a Melhor Atriz pelo SAG – o Oscar deu o prêmio a Mikey Madison, de “Anora”. O mesmo ocorreu com o prêmio de Melhor Ator – Timothée Chalamet (“Um completo desconhecido”) foi o escolhido pelo SAG e Adrien Brody (“O brutalista”) pela Academia.



Historicamente, o comitê de indicações e os membros tendem a favorecer performances em inglês, uma tendência que pode representar um desafio para concorrentes internacionais – no caso de Wagner Moura por “O agente secreto”.



“Apesar dos elogios enfáticos da crítica, a hesitação histórica do sindicato em indicar performances em línguas que não sejam o inglês — veja-se a omissão de Sandra Hüller por ‘Anatomia de uma queda’ — continua sendo um obstáculo”, escreveu a revista “Variety” sobre o brasileiro.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella. Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia. Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina". Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido. No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003. Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video. No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país. Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes.



Além de atuações individuais (de intérpretes principais e coadjuvantes) o Actor Awards também premia o elenco. Nesta edição, a disputa nesta categoria é encabeçada por “Uma batalha após a outra”, de Paul Thomas Anderson, que traz performances irretocáveis de Sean Penn, Benicio Del Toro, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Regina Hall e a estreante Chase Infiniti.



Na de Melhor Ator, é praticamente certa a presença de Chalamet, que está disparando na bolsa de apostas com o filme “Marty Supreme”. No Brasil, o longa sobre a trajetória de um jovem trapaceiro que se torna uma sensação do tênis de mesa começa sua trajetória amanhã (8/1), com uma série de pré-estreias. A estreia oficialmente será em 15/1.



Já na categoria de Melhor Atriz, um nome forte para o prêmio do sindicato é o de Jessie Buckley, por “Hamnet”, filme que também vai chegar aos cinemas brasileiros na próxima semana.

As premiações do DGA e do PGA serão antes do Actor Awards: a dos diretores será em 7 de fevereiro e a dos produtores, no dia 28 do próximo mês.