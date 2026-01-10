Morre o autor Manoel Carlos, o 'Maneco', aos 92 anos
O autor estava internado no Hospital Copa Star, onde fazia tratamento contra o Parkinson, doença que afetou seu desenvolvimento motor e cognitivo
O autor Manoel Carlos, conhecido como "Maneco", morreu neste sábado (10/1), aos 92 anos. Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, Maneco foi consagrado pela direção de novelas como "Por Amor", "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas" e pela criação de icônicas protagonistas "Helenas".
A informação foi divulgada pela produtora Boa Palavra, editora responsável pelas obras do autor, nas redes sociais. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos", diz trecho do comunicado.
Ainda segundo a produtora, o velório será fechado e restrito à família e aos amigos íntimos. "A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado", finaliza a nota.
A causa da morte não foi divulgada, mas o autor estava internado no Hospital Copa Star, onde fazia tratamento contra o Parkinson, doença que afetou seu desenvolvimento motor e cognitivo durante o ano de 2025.
Manoel Carlos é conhecido por obras que retratam a burguesia carioca contemporânea, principalmente no bairro do Leblon. Ele iniciou a carreira na década de 1950 na TV Tupi e, a partir da década de 1970, iniciou a carreira na TV Globo como diretor do Fantástico. Em 1978, estreou sua primeira telenovela, "Maria, Maria", seguida por "A Sucessora". Sua última telenovela, "Em Família", foi ao ar em 2014.
Maneco também foi produtor, escritor e ex-ator. Ele deixa duas filhas: a roteirista de novelas Maria Carolina e a atriz Júlia Almeida.