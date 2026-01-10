'Aprendi a ser uma atriz melhor com Manoel Carlos', diz Susana Vieira

Morreu, neste sábado (10/1), o autor de novelas Manoel Carlos, aos 92 anos. Susana Vieira, atriz renomada que deu vida à personagem da socialite carioca Branca Letícia de Barros Mota, na novela “Por Amor” (1997), afirmou que trabalhar com o autor a fez ser uma atriz melhor.

“Graças ao Manoel Carlos me tornei uma atriz muito melhor. Aprendi um português melhor e aprendi a achar o Manoel Carlos a pessoa mais importante da minha vida. Manoel Carlos me lembra felicidade, amor, e que virei meme!”, contou em entrevista à Globonews.

A vilã de Susana Vieira ficou marcada na teledramaturgia brasileira pela acidez das falas na trama. No entanto, segundo a atriz, as críticas eram todas de Manoel. “As frases delas eram absurdas. Hoje não poderíamos falar as frases dela. O Manoel Carlos foi um grande crítico da sociedade e a crítica toda ele botava na boca do personagem em que estava trabalhando”, afirmou.

Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, Maneco foi consagrado pela direção de novelas como a em que protagonizou Susana Vieira, "Laços de Família", "Mulheres Apaixonadas", e pela criação de icônicas protagonistas "Helenas".

Para ela, a novela “Por Amor” foi uma das mais audaciosas que ele fez. “Eu acho que não teria esse desapego de dar um filho para uma filha. A mentira é maior que o sentimento”, comentou.

Na trama, centrada na relação entre Helena e a filha Eduarda, são discutidos dilemas morais e as consequências emocionais, familiares e éticas por causa de um segredo. Ao dar à luz, Eduarda perde o bebê, enquanto Helena também tem um filho, que nasce com problemas de saúde. Para poupar a filha do sofrimento, Helena toma uma decisão extrema e troca os bebês na maternidade, criando o neto como se fosse seu filho.

Para a atriz, o autor levava à TV dilemas da vida do “brasileiro da Zona Sul”, o que fazia com que o público se aproximasse. "Não estou triste pela morte dele, mas feliz que fui uma estrela nas mãos de Manoel Carlos", finalizou.

Manoel Carlos é conhecido por obras que retratam a burguesia carioca contemporânea, principalmente no bairro do Leblon. Ele iniciou a carreira na década de 1950 na TV Tupi e, a partir da década de 1970, iniciou a carreira na TV Globo como diretor do Fantástico. Em 1978, estreou sua primeira telenovela, "Maria, Maria", seguida por "A Sucessora". Sua última telenovela, "Em Família", foi ao ar em 2014.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A causa da morte não foi divulgada, mas o autor estava internado no Hospital Copa Star, onde fazia tratamento contra o Parkinson, doença que afetou seu desenvolvimento motor e cognitivo durante o ano de 2025. Seu velório será fechado e restrito à família e aos amigos íntimos.