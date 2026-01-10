Lilian Cabral sobre Manoel Carlos: 'Um dos maiores autores do Brasil'

Momentos depois da divulgação da morte do autor de novelas Manoel Carlos, a atriz Lilian Cabral se emocionou ao falar sobre ele. O escritor, conhecido como "Maneco", faleceu neste sábado (10/1), aos 92 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, Maneco foi consagrado pela direção de novelas como "Por Amor", "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas" e pela criação de icônicas protagonistas "Helenas".

Em entrevista à GloboNews, a atriz afirmou que levou um susto com a notícia. "A gente sabia que a saúde dele estava debilitada. Se espera que essa notícia viria, mas quando vem, o que representa nas nossas vidas? Quantas pessoas não se identificaram, melhoraram seu pensamento, forma de agir na vida, o coração. Quantas pessoas não entenderam tantas problemáticas que ele colocou em cena e isso levou a discussões em festa, em família?", questionou.

Lilian Cabral deu vida a papéis complexos de antagonistas de Manoel Carlos, como Marta em Páginas da Vida e Tereza em Viver a Vida. Ambos os papéis a levaram a indicações ao Emmy.

"A gente perdeu um grande autor. Um dos maiores autores que tivemos no Brasil. Essas histórias que ele contou vão ficar pra sempre. Basta ver o quanto as novelas são contemporâneas", afirmou a atriz. Para ela, o autor estava "muito à frente" e sempre buscava assuntos novos, com discussões que levassem ao entendimento e, principalmente, "à alma".

No ponto de vista da atriz, Manoel Carlos escreveu histórias que levavam ao entendimento da alma feminina. No caso de sua carreira na teledramaturgia, ela afirmou que acredita que sua atuação pelas personagens de Maneco foi um ponto fundamental na carreira. "Deixaram de me ver como uma atriz divertida, colorida, e ele me enxergou como atriz densa, para dar tristeza e profundidade nas personagens dele", afirmou.

"Eu queria estar ao lado dele agora, mas isso não vai ser possível. Queria ter agradecido a ele, sempre agradeci muito, mas acho que não foi o bastante. Estou muito triste", disse, abalada.

"Nunca fui Helena"

Na série documental 'Tributos', do Globoplay, quando questionado sobre o motivo pelo qual Lílian nunca foi uma "Helena", Maneco afirmou que a atriz é a antagonista perfeita da personagem principal. "Ele foi determinante nesse lado meu profissional. Muito importante ter um autor que gosta do seu trabalho, mas também tem um respeito absoluto por eu ser atriz. Um dia ele me falou: 'a profissão mais bonita para uma mulher é ser atriz' e isso eu levei a ferro e fogo", contou.

Lilian também afirmou que, caso um dia ganhasse "uma Helena" ficaria feliz, mas sabe que todos os papeis que recebeu de Maneco foram os melhores que ele poderia oferecer. "Eu sou muito grata de ele ter me dado essas antagonistas. Não sinto falta de uma Helena na carreira. Eu sinto falta dele", desabafou. "Ele ficou nos devendo uma história. Eu queria que ele escrevesse mais uma história", finalizou.

Manoel Carlos é conhecido por obras que retratam a burguesia carioca contemporânea, principalmente no bairro do Leblon. Ele iniciou a carreira na década de 1950 na TV Tupi e, a partir da década de 1970, iniciou a carreira na TV Globo como diretor do Fantástico. Em 1978, estreou sua primeira telenovela, "Maria, Maria", seguida por "A Sucessora". Sua última telenovela, "Em Família", foi ao ar em 2014.

A causa da morte não foi divulgada, mas o autor estava internado no Hospital Copa Star, onde fazia tratamento contra o Parkinson, doença que afetou seu desenvolvimento motor e cognitivo durante o ano de 2025. Seu velório será fechado e restrito à família e aos amigos íntimos.

