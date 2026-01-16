Carnaval de BH se aproxima: Bloco da Esquina anuncia homenagem a Lô Borges no cortejo de 2026 ((Foto: divulgação Bloco da Esquina))

Com a contagem regressiva iniciada para o carnaval de BH, a capital mineira começa a revelar os enredos que vão embalar a festa em 2026. Um dos blocos mais emblemáticos da cidade, o Bloco da Esquina, anunciou que levará às ruas uma homenagem a Lô Borges, artista central na construção da identidade musical de Minas Gerais e do Brasil.

Intitulado “Sou do Mundo, Sou Minas Gerais”, o enredo propõe uma reflexão sensível sobre a capacidade de Minas se projetar para o mundo sem perder suas raízes. A partir da obra de Lô Borges, o bloco transforma o percurso em paisagem afetiva, onde música, memória e celebração se encontram. Canções, imagens e símbolos como “Paisagem da Janela”, “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” e “Trem Azul” inspiram o cortejo, marcado por ideias de liberdade, movimento, pertencimento e sonho.

“Lô Borges é esse artista profundamente mineiro, mas que fala com o mundo inteiro. Homenageá-lo é celebrar a liberdade criativa, a delicadeza, a coragem de sonhar. O Bloco da Esquina convida os foliões a embarcarem nesse Trem Azul, cantar sob o sol de um girassol e olhar a cidade como uma paisagem na janela, reafirmando que a música de Minas segue viva, coletiva e sem fronteiras”, comenta Renato Muringa, fundador e diretor musical do bloco.

Canções do Clube da Esquina embalam o cortejo e reforçam identidade cultural do carnaval de BH

O desfile acontece no dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval, a partir das 8h, na Avenida dos Andradas, entre as avenidas Alphonsus de Guimarães e Silviano Brandão. A programação prevê uma hora de concentração e três horas de cortejo, com público estimado em 40 mil pessoas.

A experiência reúne bateria, banda, coral, intervenções artísticas, frente teatral, ala coreografada e artistas convidados. Entre os destaques estão a bateria com cerca de 160 integrantes, um coral carnavalesco com 100 vozes e a estreia de uma ala performática coreografada, ampliando a dimensão estética do desfile no carnaval de BH.

Criado em 2013, o Bloco da Esquina surgiu da união entre o samba e o repertório do Clube da Esquina. Desde então, cresceu, arrastou multidões e se firmou como referência no carnaval de BH, reunindo gerações em torno da música mineira.

Ao longo dos anos, o bloco se destacou por pautas como diversidade, direitos das mulheres, infância e memória cultural. A homenagem a Lô Borges em 2026 reafirma o papel do da capital mineira como espaço de celebração, reflexão e formação cultural.

Até o carnaval, os ensaios da bateria acontecem sempre aos domingos de manhã. Acompanhe o Instagram oficial @blocodaesquina para se atualizar dos locais dos ensaios em cada domingo.

