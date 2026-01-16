Carnaval de BH: estacionamento rotativo será liberado; veja datas
Liberação começa no pré-carnaval e vai até a Quarta-feira de Cinzas
O estacionamento rotativo de Belo Horizonte será liberado durante o Carnaval de 2026, permitindo que motoristas estacionem sem a necessidade de ativar o crédito eletrônico em datas específicas do período festivo. O decreto foi publicado na manhã desta sexta-feira (16/1), no Diário Oficial do Município (DOM).
A medida foi oficializada pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), depois de estudos técnicos e análise dos indicadores de utilização do sistema de rotativo na capital mineira.
Datas de liberação do rotativo
De acordo com a decisão, o estacionamento rotativo ficará liberado durante todo o dia nas seguintes datas:
- 7 de fevereiro (sábado de pré-carnaval)
- 8 de fevereiro (domingo de pré-carnaval)
- 14 de fevereiro (sábado de carnaval)
- 15 de fevereiro (domingo de carnaval)
- 16 de fevereiro (segunda-feira de carnaval)
- 17 de fevereiro (terça-feira de carnaval)
Além disso, na quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), o rotativo ficará liberado até o meio-dia.
Pré-carnaval em BH
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já divulgou a programação dos blocos de rua do pré-carnaval, que ocorrerá entre os dias 31 de janeiro e 13 de fevereiro. Ao todo, estão previstos 225 cortejos em diferentes regiões da cidade.
Entre os blocos tradicionais confirmados estão Tchanzinho Zona Norte e Trema na Linguiça, ambos no dia 31/1, além do Chama o Sídico, que desfila em 11/2. A PBH alerta que a programação está em constante atualização, podendo sofrer alterações de datas, horários e locais.
Blocos em todas as regionais
Segundo a prefeitura, todas as regionais de Belo Horizonte receberão desfiles. A Centro-Sul concentra o maior número de cortejos, com 71, seguida pelas regionais Leste (30), Noroeste (27), Nordeste (23), Pampulha (21), Hipercentro (15), Norte (14), Oeste (13), Venda Nova (6) e Barreiro (5).
Durante o período de Carnaval, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) fará o monitoramento em tempo real dos eventos, com acompanhamento georreferenciado dos blocos e dos serviços públicos da cidade.
A programação completa pode ser consultada no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.