CARNAVAL BH

Carnaval de BH: estacionamento rotativo será liberado; veja datas

Liberação começa no pré-carnaval e vai até a Quarta-feira de Cinzas

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/01/2026 06:42 - atualizado em 16/01/2026 06:43

Estacionamento rotativo será liberado durante o Carnaval de BH; confira as datas

O estacionamento rotativo de Belo Horizonte será liberado durante o Carnaval de 2026, permitindo que motoristas estacionem sem a necessidade de ativar o crédito eletrônico em datas específicas do período festivo. O decreto foi publicado na manhã desta sexta-feira (16/1), no Diário Oficial do Município (DOM).

A medida foi oficializada pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), depois de estudos técnicos e análise dos indicadores de utilização do sistema de rotativo na capital mineira.

Datas de liberação do rotativo

De acordo com a decisão, o estacionamento rotativo ficará liberado durante todo o dia nas seguintes datas:

  • 7 de fevereiro (sábado de pré-carnaval)
  • 8 de fevereiro (domingo de pré-carnaval)
  • 14 de fevereiro (sábado de carnaval)
  • 15 de fevereiro (domingo de carnaval)
  • 16 de fevereiro (segunda-feira de carnaval)
  • 17 de fevereiro (terça-feira de carnaval)

Além disso, na quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro), o rotativo ficará liberado até o meio-dia.

Pré-carnaval em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já divulgou a programação dos blocos de rua do pré-carnaval, que ocorrerá entre os dias 31 de janeiro e 13 de fevereiro. Ao todo, estão previstos 225 cortejos em diferentes regiões da cidade.

Entre os blocos tradicionais confirmados estão Tchanzinho Zona Norte e Trema na Linguiça, ambos no dia 31/1, além do Chama o Sídico, que desfila em 11/2. A PBH alerta que a programação está em constante atualização, podendo sofrer alterações de datas, horários e locais.

Blocos em todas as regionais

Segundo a prefeitura, todas as regionais de Belo Horizonte receberão desfiles. A Centro-Sul concentra o maior número de cortejos, com 71, seguida pelas regionais Leste (30), Noroeste (27), Nordeste (23), Pampulha (21), Hipercentro (15), Norte (14), Oeste (13), Venda Nova (6) e Barreiro (5).

Durante o período de Carnaval, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) fará o monitoramento em tempo real dos eventos, com acompanhamento georreferenciado dos blocos e dos serviços públicos da cidade.

A programação completa pode ser consultada no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

