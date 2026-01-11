Carnaval 2026: Bloco do Batiza agita Parque do Palácio neste domingo (11/1)

Em final de semana de pré-carnavais em Belo Horizonte (MG), o Parque do Palácio volta a receber o público e retoma a programação regular neste domingo (11/1) com o ensaio aberto do “Bloco do Batiza”. A festa acontece no bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital mineira. Conforme contagem oficial, faltam 19 dias para o Carnaval 2026 na cidade.

Aberto ao público, o ensaio integra a agenda cultural do parque e marca o início das atividades carnavalescas no espaço em 2026. A programação ocorre em área aberta, aos pés da Serra do Curral, e pode ser acompanhada por visitantes de todas as idades, até 12h.

Além do ensaio, a manhã de domingo tem atividades para bebês e responsáveis na Pracinha do parque, aula de yoga gratuita e oficina de Bolhas de Sabão, que acontece em todos os domingos, menos em dias de chuva. Para o resto do dia, até 18h, o Parque oferece a Cabana de Oficinas Infantis, que tem atividades de pintura, brinquedos artesanais e ilustração.

Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Bloco Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, neste domingo (11/1) Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Ensaio do Bloco do Batiza, no Parque Palácio. Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Voltar Próximo

O parque funciona de quarta a sexta-feira, de 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A entrada é gratuita às quartas, quintas e sextas-feiras, mediante retirada pelo Sympla.

O dia e horário do desfile do Bloco do Batiza ainda não foi divulgado.

Esquenta já começou

Eventos de “esquenta” de Carnaval já foram celebrados no sábado pelo Bloco “É o Amô”, que apostou em modões e “sofrência” em uma homenagem ao “povo do interior”, também em ensaio aberto no sábado, no bairro Prado. “Aqui, a sofrência vira catarse coletiva. A ideia é fazer o público rir, cantar, se emocionar e chorar largado na avenida, tudo junto, porque Carnaval também é isso”, destaca Peu Cardoso, diretor do Bloco.

No mesmo dia, o Bloco “Batuque Coletivo” homenageou o cantor belo-horizontino Lô Borges em uma festa recheada de mineiridades, com o tema “Sou do Mundo, Sou Minas Gerais”. A festa aconteceu a partir de 16h no restaurante Recanto Buri, no bairro Buritis, Região Oeste da capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Júnior Simão, um dos fundadores e líderes do Batuque Coletivo, a presença de Lô no repertório musical é uma forma de aproximar gerações na folia. “O Carnaval é encontro — de gente, de histórias e de músicas. O Lô representa uma Minas profunda e, ao mesmo tempo, moderna. Ter músicas dele no nosso repertório é uma maneira de emocionar quem já cresceu ouvindo e também de apresentar esse legado para quem está chegando agora no bloco”, disse.