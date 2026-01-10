Carnaval 2026: Bloco ‘Batuque Coletivo’ homenageia Lô Borges em ensaio
A três semanas do Carnaval de 2026, o bloco fez um ensaio aberto neste sábado (10/1), no Buritis, com o tema "Sou do Mundo, Sou Minas Gerais"
Já em ritmo de folia, a três semanas da programação oficial de Belo Horizonte para o Carnaval de 2026, o Bloco Batuque Coletivo fez um ensaio aberto para foliões já preparados para a festa, na tarde deste sábado (10/1), no restaurante Recanto Buri, localizado na Avenida Mário Werneck, no bairro Buritis, Região Oeste da capital. Na programação de folia, o bloco anima a Avenida Brasil no domingo de Carnaval (15/2).
O Batuque Coletivo é um dos blocos tradicionais da capital que optou por fazer eventos pré-carnaval. É o caso também do Bloco É o Amô, que apostou na “sofrência” em uma homenagem ao “povo do interior”, também em ensaio aberto neste sábado, no Bairro Prado.
Com entrada gratuita, o ensaio do Batuque Coletivo começou às 16h e trouxe o tema “Sou do Mundo, Sou Minas Gerais”, a partir da celebração da identidade mineira e da potência cultural, juntamente com a Bateria Mar Vermelho.
“O tema ‘Sou do Mundo, Sou Minas Gerais’ traduz exatamente o que a gente acredita: Minas tem uma identidade única, mas conversa com tudo”, afirma Bruno Simão, um dos líderes e fundadores do bloco.
Homenagem a Lô Borges
O grupo também traz uma homenagem a Lô Borges, cantor belo-horizontino pilar do clássico álum Clube da Esquina, falecido aos 73 anos em novembro de 2025. “Homenagear o Lô Borges é reconhecer um artista que colocou a nossa música no mapa, com sensibilidade, inovação e verdade. Levar canções dele para a avenida é um privilégio”, afirma Bruno.
A opinião é compartilhada por Júnior Simão, irmão de Bruno e também fundador e líder do Batuque Coletivo. Para ele, a presença de Lô no repertório musical é uma forma de aproximar gerações na folia. “O Carnaval é encontro — de gente, de histórias e de músicas. O Lô representa uma Minas profunda e, ao mesmo tempo, moderna. Ter músicas dele no nosso repertório é uma maneira de emocionar quem já cresceu ouvindo e também de apresentar esse legado para quem está chegando agora no bloco”, disse.
O Batuque Coletivo surgiu quando os irmãos, apaixonados pela folia, decidiram unir os amigos que já participavam do carnaval de rua de Belo Horizonte e criar o bloco. Antes de agitar as ruas, a banda fazia eventos privados, como casamentos, e agora, desfila pela Avenida Brasil, no Centro-Sul da cidade.
Desfile do Batuque Coletivo
- Quando: 15/2 (domingo de carnaval), com concentração a partir das 14h e desfile das 15h às 19h
- Onde: Avenida Brasil
- Tema: Sou do Mundo, Sou Minas Gerais - Homenagem a Lô Borges