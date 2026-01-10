Assine
Carnaval 2026: Bloco É o Amô faz ‘esquenta’ e celebra o ‘povo do interior’

Com repertório que mistura grandes clássicos do sertanejo, modões e sucessos populares, o bloco faz seu primeiro ensaio aberto neste sábado (10/01)

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/01/2026 14:19 - atualizado em 10/01/2026 16:02

Primeiro ensaio deste ano do Bloco É o Amô para desfilar no Carnaval de BH
Primeiro ensaio deste ano do Bloco É o Amô para desfilar no Carnaval de BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A programação oficial do Carnaval de Belo Horizonte começa apenas no fim de janeiro (31/1). Mas quem está ansioso para cair na folia, alguns blocos tradicionais da capital fazem eventos de pré-carnaval, como os ensaios abertos. É o caso do Bloco É o Amô, que fez seu primeiro ensaio neste sábado (10/1), no Bairro Prado, Região Oeste de BH. 

O evento é aberto ao público e gratuito. O É o Amô é conhecido por levar os modões e a sofrência para as ruas da capital, provando que a folia belo-horizontina é composta de ritmos variados. 


“Aqui, a sofrência vira catarse coletiva. A ideia é fazer o público rir, cantar, se emocionar e chorar largado na avenida, tudo junto, porque Carnaval também é isso”, destaca Peu Cardoso, diretor do Bloco.


‘Povo do interior’


Neste ano, o tema escolhido para o desfile do bloco é o “Povo do interior”, com referências à Folia de Reis e ao jeito acolhedor do interior. 

Segundo os organizadores, mais do que celebrar a música, o bloco também se preocupa em ter um posicionamento. “Desde a sua criação, o É o Amô se preocupa em promover mensagens de respeito e inclusão. Atento a letras que reforçam rivalidades femininas ou discursos de masculinidade tóxica, o grupo realiza adaptações cuidadosas nas canções, apostando na empatia, no afeto e na ideia de que a música é para todos.”


Criado em 2017, o É o Amô nasceu da paixão por um dos gêneros mais populares do Brasil e da vontade de levá-lo para o Carnaval de rua. Desde então, o bloco constrói um cortejo que mistura música, emoção e pertencimento. 


A bateria é composta de cerca de 150 integrantes, com repiques, caixas e surdos, como nos blocos afro de Salvador, além da banda e de um trio de vozes, que dá ainda mais corpo e ritmo às apresentações. O repertório passeia por grandes clássicos do sertanejo, modões e sucessos populares. 

Informações dos ensaios: 

  • Datas: 10, 17, 24 e 31 de janeiro
  • Horário: Das 11h às 13h
  • Local: Mister Rock - Avenida Tereza Cristina, 295 - Prado
  • Os ensaios são abertos ao público e gratuitos

