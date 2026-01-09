Cadastro de ambulantes para o carnaval de BH abre com 14 mil vagas

A Prefeitura de Belo Horizonte abre, na próxima segunda-feira (12), o cadastramento de vendedores ambulantes interessados em trabalhar durante o carnaval. Ao todo, serão disponibilizadas 14 mil credenciais para a venda de bebidas e adereços carnavalescos. O processo começa às 9h e será feito exclusivamente pela internet, no site ambulantesbh.com.br, com prazo até as 16h59 do dia 19 de janeiro, ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

O cadastro deve ser feito on-line, e apenas a retirada da credencial será presencial, entre os dias 26 e 31 de janeiro, das 8h às 17h, no Expominas. A ação é coordenada pela Belotur, em parceria com a Secretaria Municipal de Política Urbana. Segundo a Prefeitura, serão distribuídas 2.400 senhas por dia, seguindo a ordem de chegada, o que pode gerar filas e longos períodos de espera.

Nos dois primeiros dias de inscrição, 12 e 13 de janeiro, o sistema ficará restrito a caixeiros já cadastrados na Prefeitura de Belo Horizonte e a pessoas com deficiência. Nesses casos, o cadastro ficará aberto das 9h do dia 12 até as 16h59 do dia 13. O público geral só poderá se inscrever a partir do dia 14 de janeiro, às 9h.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e residir em Belo Horizonte. Durante o cadastro on-line, os interessados deverão anexar documentos pessoais, como RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte, além de comprovante de residência e título de eleitor. A Prefeitura alerta que só serão aceitos documentos legíveis.

No momento da retirada da credencial, o ambulante deverá apresentar um documento oficial com foto e o número de protocolo gerado no cadastro. No mesmo dia, será realizado um treinamento obrigatório e a entrega da credencial com nome, que é pessoal e intransferível.

A autorização permite a circulação exclusivamente nos desfiles de blocos de rua, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro — período oficial do Carnaval de BH. O credenciamento não vale para eventos privados, mesmo que ocorram em espaços públicos, e impõe uma série de restrições aos trabalhadores.

Entre as regras estão a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, a vedação da comercialização de alimentos, bebidas fracionadas e produtos em recipientes de vidro. Também é exigido que o ambulante deixe o local após a dispersão dos blocos, o que costuma gerar conflitos em regiões de grande concentração de foliões.

As dúvidas sobre o processo podem ser enviadas para o e-mail diretoria.belotur@pbh.gov.br.





Serviço

Cadastramento de ambulantes para o Carnaval de Belo Horizonte 2026