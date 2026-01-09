Domingo (11/1) tem folia e 'esquenta' do carnaval de BH

Em Belo Horizonte, o calendário folião de 2026 tem programação oficial de 31 de janeiro a 22 de fevereiro, mas os eventos de pré-carnaval já começam neste fim de semana. O domingo (11/1) concentra festas de longa duração, com mais de oito horas, como o aniversário de nove anos do Bloco Funk You, e a segunda edição do projeto Pré-carnaval do Balaio, com Bloco da Esquina, Batuque Coletivo, Asa de Banana e Sexta, Ninguém Sabe?.

Desde 2020, o evento do Funk You está entre os primeiros da agenda dos blocos de rua da capital mineira. Neste ano, a festa será realizada das 15h às 23h, no Mercado Distrital do Cruzeiro, com a revelação do tema do desfile de 2026. Haverá participações especiais de Juninho Papauê e Pedro, do grupo do Bigode, além de show do convidado Felipe Hott.

Pela primeira vez, o Funk You convida uma atração sem origem direta na cena carnavalesca. Embora tenha criado o Arrastão do Hott em 2018, Felipe Hott não apresenta a mesma trajetória dos blocos Baianeiros, Baianas Ozadas, Batuque Coletivo e Swing Safado, convidados de edições anteriores da festa.

Criado para ocupar o espaço do funk no carnaval de rua de Belo Horizonte, o bloco Funk You surgiu em dezembro de 2016.

Bloco Funk You leva sucessos funkeiros, em ritmo de carnaval, para as ruas, além de coreografias associadas ao gênero musical que nasceu nas favelas brasileiras Edésio Ferreira/EM/D.A Press/13/2/2024

“A gente estava se preparando para o carnaval de 2017, mas queria participar de forma mais ativa. Vimos que, para curtir no ano seguinte, não havia bloco dedicado ao gênero na cidade”, explica o músico Lucas Moraes, idealizador e líder do bloco.

Entre 2017 e 2019, o público do Funk You cresceu de 30 mil para quase 200 mil foliões, segundo Moraes, o que levou à mudança do trajeto para a Avenida Afonso Pena, como ocorre desde 2020.



A adesão do público está ligada à constante renovação do repertório, que vai do funk pesadão ao funknejo, explica Lucas. “Nosso repertório é atualizado ano após ano. Não ficamos presos a artistas que já faleceram ou a ritmos que não têm mais novos lançamentos ou tanta relevância no mainstream”, afirma.

Clube da Esquina

O projeto Pré-carnaval do Balaio promete 10 horas de festa no BARzenho. O destaque será o Bloco da Esquina, que desde 2013 homenageia o Clube da Esquina. O tema do cortejo deste ano, com saída no domingo de carnaval, às 8h, seria “trabalho”. No entanto, após a morte de Lô Borges, em novembro de 2025, o bloco adotou o tema “Sou do mundo, sou de Minas Gerais”, verso da canção "Para Lennon e McCartney", de Lô, Márcio Borges e Fernando Brant.



“Com a morte do Lô, não teve como o Bloco da Esquina não mudar sua proposta e fazer esta homenagem ao grande ídolo do Clube da Esquina. Foi ele quem começou tudo isso. O Milton Nascimento já era mais consagrado, enquanto Lô reunia amigos na esquina de Santa Tereza para fazer música”, explica Renato Muringa, produtor do bloco.

Lô Borges ganha homenagem neste domingo (11/1) e no carnaval de rua de BH, em fevereiro João Diniz/divulgação



O cortejo terá novas músicas, espetáculo de dança assinado pela coreógrafa Larissa Diniz e a participação da família de Lô Borges. Neste fim de semana, serão executadas 14 canções, entre elas “Maria, Maria”, “Paisagem da janela”, “O trem azul”, “San Vicente” e “Quem sabe isso quer dizer amor”.



“O bloco trabalha exclusivamente com repertório do Clube da Esquina. A ideia é mesclar músicas clássicas e outras menos conhecidas, trazendo referências aos tambores de Minas e à identidade cultural mineira. O repertório terá tudo isso, valorizando arranjos mais carnavalescos para o show se tornar mais contagiante”, conclui Renato Muringa.



BLOCO FUNK YOU

Festa de nove anos do bloco. Neste domingo (11/1), das 15h às 23h, no Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Opala, 55, Cruzeiro). Ingressos: R$ 30, à venda na plataforma Sympla.

PRÉ-CARNAVAL DO BALAIO

Com Bloco da Esquina, Asa de Banana, Batuque Coletivo e Sexta, Ninguém Sabe?. Domingo (11/1), das 13h às 23h, no BARzenho (Rua Itapecerica, 865, Lagoinha). Ingressos: R$ 20, à venda na plataforma Sympla.

MAIS FOLIA EM BH

>>> É o Amô

O bloco carnavalesco É o Amô, dedicado a modões sertanejos e sofrências, fará ensaios abertos em todos os sábados de janeiro. Amanhã (10/1), a festa ocorre das 11h às 13h, no Mister Rock (Avenida Tereza Cristina, 295, Prado). Em 2026, o tema do cortejo será “Povo do interior”. Entrada gratuita.



>>> Faraó e Kebraê

No sábado (10/1), o Bloco Faraó e o Bloco Kebraê ensaiam no Underground Black Pub (Av. Itaú, 540, Dom Cabral). A folia terá axé, samba, reggae, pagodão baiano, funk, pop rock e sertanejo. A casa abre às 12h. O Kebraê se apresenta das 13h15 às 15h30, o Faraó faz show das 15h45 às 18h. Entrada gratuita.



>>> Bloco do Batiza

Domingo (11/1), das 10h às 12h30, o Bloco do Batiza faz ensaio aberto no Parque do Palácio (Rua Prof. Djalma Guimarães, 161, Portaria 2, Mangabeiras). Durante o ensaio, o local receberá programações para a família. Das 9h30 às 10h30, haverá a atividade para bebês “Vivência brincar sem brinquedos”. Das 10h às 11h, Karina Dias dará aula gratuita de yoga. Das 10h às 12h, tem oficina de bolhas de sabão. Ingressos para entrada no parque: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.

