Marilton e Rodrigo Borges levam adiante o legado de Lô Borges

Os músicos Rodrigo e Marilton Borges fazem nesta sexta-feira (9/1), às 21h, no Bar do Museu Clube da Esquina, homenagem a Lô Borges (1952-2025). O repertório traz sucessos do pioneiro do Clube da Esquina, que morreu em novembro, em decorrência de intoxicação medicamentosa.

Marilton conta que ele e o filho vêm apresentando com sucesso o show em homenagem a seu irmão. “Está muito bonito, fizemos uma seleção maravilhosa. Tocamos em Itaúna e o show agradou bastante. Queremos perpetuar o legado do Lô. Ele era um gênio, sabia compor como poucos”, afirma.

“Ninguém interpreta as músicas de Lô como o Rodrigo. Ele se tornou um grande violonista e grande cantor, vem se apresentando por vários estados brasileiros. Por outro lado, o entrosamento de pai e filho é muito legal, pois só de um olhar para o outro já sabe o que deve ser feito”, diz Marilton Borges, irmão mais velho de Lô.

Rodrigo e Marilton Borges, pai e filho, se apresentam nesta sexta-feira (9/1) no Bar do Museu Clube da Esquina, em Santa Tereza Isabel Borges/Divulgação



O repertório terá “Clube da Esquina 2” (Lô Borges, Milton Nascimento e Márcio Borges), “Tudo o que você podia ser" (Lô e Márcio Borges), “Sonho real” (Lô Borges e Ronaldo Bastos), “Nuvem cigana” (Lô Borges e Ronaldo Bastos) e "Paisagem da janela" (Lô Borges e Fernando Brant).

Rodrigo Borges conta que tem levado a obra do tio para várias cidades. “Estive em São Paulo no final do ano passado com o repertório que passeia pelos discos do Lô, sobretudo os iniciais”, diz.



Ele se refere a canções dos álbuns “Clube da Esquina” (1972), do chamado “Disco do Tênis” (1972), “Nuvem cigana” (1982) e de “Sonho real” (1984).



“Também tocamos algumas coisas que ele fez depois dos anos 2000, como ‘Quem sabe isso quer dizer amor’ e ‘Onde a gente está’, essa do álbum ‘Harmonia’ (2009)”, informa. Outro destaque são as parcerias de Lô com Samuel Rosa, caso da canção “Dois rios”.

Rodrigo destaca a importância de levar à frente o legado do tio. “É uma linda obra e, graças a Deus, tem muita gente nos procurando para shows. Por outro lado, com a partida do Lô, o Clube da Esquina voltou à tona. Muita gente está descobrindo ou redescobrindo esse movimento tão importante para a música brasileira”, afirma.



Tocar com o pai traz emoção especial para ele. “É emocionante e muito bom poder aproveitá-lo no palco. Marilton foi meu professor e me incentivou a seguir a carreira de músico”, diz. “A gente tem sintonia, o show é muito ‘groovado’ e orgânico. Isso pelo fato de nos conhecermos tão bem”, conclui Rodrigo Borges.



MARILTON BORGES E RODRIGO BORGES CANTAM LÔ BORGES



Nesta sexta-feira (9/1), às 21h, no Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Ingressos: R$ 40. Informações: (31) 99688-0558.

OUTRO SHOW

>>> BLUES NO SION

O projeto Café com Blues abre a temporada de 2026 neste sábado (10/1), a partir das 10h, na Praça Alaska, no Bairro Sion. Estão confirmadas as bandas Caramelos Blues e Sunshine Woman Blues, escolhidas pelo público. O evento também vai oferecer atrações gastronômicas. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.