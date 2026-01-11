Blocos do Carnabelô abrem temporada de folia em BH

O Carnaval de Belo Horizonte 2026 vai começar com um verdadeiro resgate histórico. Depois de tantos anos, chegou a hora de "soltar o grito" e reviver um dos capítulos mais marcantes da folia na capital mineira: o Reencontro dos Blocos do Carnabelô. O evento, que ressurge do passado para abrir oficialmente o Carnaval de BH, traz como tema um sentimento que atravessa gerações: "Ê, Saudade".



Popular nos anos 1990, o Carnabelô foi o nome dado ao grande carnaval fora de época que, a partir de 1994, transformou a capital mineira em palco de trios elétricos, blocos de axé e multidões vestidas de abadá. Inspirado no modelo dos carnavais da Bahia, o evento movimentou a Avenida Afonso Pena e recebeu atrações como Asa de Águia, Netinho e Cheiro de Amor, projetando Belo Horizonte no cenário nacional do entretenimento. O Carnabelô foi encerrado no início dos anos 2000, mas deixou um legado decisivo para o crescimento do atual carnaval de rua da cidade.



"O reencontro dos blocos do Carnabelô é, antes de tudo, uma celebração da memória afetiva de Belo Horizonte. O Carnabelô marcou uma geração, ajudou a formar público e abriu caminhos para o carnaval de rua que a cidade vive hoje. Trazer essa história de volta às ruas é reconhecer a força cultural do carnaval e reafirmar BH como um dos grandes polos da folia no país", destaca Eberty Salles, da Pulsar Brasil, produtora dos blocos deste ano.



De acordo com ele, o evento relembra um tempo em que Belo Horizonte se transformava em um grande carnaval fora de época. "Para os foliões rever essa energia agora, tantos anos depois, será emocionante. É como se a cidade se olhasse no espelho e reencontrasse uma parte importante da sua identidade carnavalesca", acentua Eberty.



Agora, essa memória coletiva ganha novo fôlego ao ocupar novamente as ruas da capital. O reencontro acontece a partir das 13h, no entorno do Estádio do Mineirão, com concentração na Avenida Abraão Caran, em frente ao posto de gasolina. A entrada é gratuita, reforçando o caráter democrático e popular que se tornou marca registrada do Carnaval de Belo Horizonte.



A programação reúne blocos e artistas que fizeram história na folia mineira. O Bloco Come Queto abre o evento às 14h, ao lado de Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba. Às 16h, é a vez do Bloco Belo Pirô, embalado pelos sucessos da banda Cheiro de Amor. Encerrando o reencontro em clima de celebração, o Bloco Uai assume a festa às 18h com a energia de Tuca Fernandes.



Mais do que um evento, o Reencontro dos Blocos do Carnabelô é memória viva. É a rua cheia, a música compartilhada e a saudade transformada em festa. Em um momento em que o Carnaval de Belo Horizonte se reafirma como um dos maiores carnavais de rua do Brasil, plural, inclusivo e participativo, os blocos do Carnabelô retornam como símbolo de uma história que ajudou a pavimentar esse caminho.



Encerrado no início dos anos 2000, a folia deixou um legado decisivo para o crescimento do atual carnaval de rua da cidade. Os números do Carnaval de 2025 confirmam a força da folia na capital mineira. Mais de 6 milhões de foliões ocuparam as ruas de Belo Horizonte, consolidando a cidade como um dos maiores carnavais de rua do Brasil. Em todo o estado, foram 13,2 milhões de pessoas, com movimentação econômica de R$ 5,3 bilhões e ocupação hoteleira superior a 90%.



A Prefeitura de Belo Horizonte instalou um totem promocional com relógio eletrônico para marcar a contagem regressiva rumo à maior festa popular do estado. O equipamento, com 4 metros de altura, foi colocado na Praça Rui Barbosa, em frente à Praça da Estação, e permanecerá no local até 31 de janeiro.

Tradicional espaço de celebração da cidade, a Praça da Estação será novamente um dos principais palcos do Carnaval de 2026, concentrando a saída e a dispersão de diversos blocos de rua. O local também receberá o Kandandu, encontro que reúne blocos afros da capital mineira e valoriza a diversidade cultural da festa.



Neste ano, estão previstos 660 cortejos, além dos desfiles das escolas de samba e dos blocos caricatos. O Carnaval de Belo Horizonte é realizado pela Prefeitura de BH, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), e acontecerá entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro. E o Reencontro dos Blocos do Carnabelô abre o calendário de 2026 conectando passado e presente em uma festa que transforma saudade em alegria.

Briefing

SBT KIDS

O SBT amplia sua presença digital com um canal infantil exclusivo no aplicativo +SBT. A iniciativa reforça a estratégia multiplataforma da emissora com foco no público infantil, que reúne conteúdos voltados para aprendizado,

criatividade e imaginação.

COMPROMISSO

Alberto Torrieri, diretor de estratégia de conteúdo e multiplataforma do SBT, destaca o respeito à personalidade e ao tempo das crianças, observando que a emissora cumpre seu papel social ao oferecer conteúdo que educa,

protege e encanta.

EVOLUÇÃO

Para Jefferson Cândido, diretor de Conteúdo Infantil, o SBT Kids representa a evolução natural da histórica relação da emissora com o público infantil, ampliando e fortalecendo esse vínculo com esse importante público.

CURADORIA

Produções nacionais como Show da Luna e Mundo Bita integram a programação, além de títulos internacionais como Super Wings e Robocar Poli. Em breve, novas atrações serão incorporadas, incluindo Jornadas Pokémon.

NOVO CLICO

A Árvore Laboratório de Comunicação inicia, em 2026, um novo ciclo voltado à criação de um grupo de empresas e à expansão de sua atuação, em uma trajetória que reflete a evolução do mercado e seus desafios. O fundador da agência, Rafael Araújo, deixa o cargo

de CEO para assumir a área de

novos negócios.

MAIS MUDANÇAS

Fabrício Santos assume a liderança executiva com foco em inovação. Seguem com ele os também sócios Manoela Bessa (diretora de Gente e Gestão), Janaína Magalhães e Patrícia Campos (diretoras de Projetos) e Chris Vinti (diretor Criativo).

HISTÓRIA

Fundada em Belo Horizonte, a Árvore atua em projetos nacionais. Atende grandes organizações de saúde, educação e cultura, sendo três vezes reconhecida como agência mais admirada do Sudeste.