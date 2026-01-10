Assine
FOLIA

Carnaval 2026: veja como foi o ensaio do Bloco É o Amô neste sábado (10/1)

Com repertório que mistura grandes clássicos do sertanejo, modões e sucessos populares, o bloco faz seu primeiro ensaio aberto

Estado de Minas
  • O bloco fez seu primeiro ensaio aberto ao público neste ano em preparação para desfilar no Carnaval de BH
    O bloco fez seu primeiro ensaio aberto ao público neste ano em preparação para desfilar no Carnaval de BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
