Sambista lança o tema de seu bloco de carnaval, sábado (17/1), na Lagoinha

Uma das atrações mais esperadas da folia de Belo Horizonte, o Bloco da Calixto, que completa agora 13 anos, entra em clima de pré-carnaval no próximo sábado (17/1), no BarZENHO, na Lagoinha. No encontro, marcado para começar às 15h, Aline, a primeira mulher a comandar um bloco em BH, vai revelar o tema do desfile deste ano. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.



• CARNAVAL DOS SONHOS



Pedro Sampaio promete fazer a festa dos fãs que o esperam há mais de um ano na folia de BH. Em 2025, o DJ quebrou o pé e precisou adiar sua agenda carnavalesca. Agora, Pedro vai se juntar a Thiaguinho e Xand Avião, em 14 de fevereiro. Produtor e cantor, o DJ é um dos maiores destaques do funk nacional, com 25 milhões de seguidores nas redes sociais, 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 3,8 bilhões de streams de áudio e vídeo. O carioca será um dos destaques do projeto Carnaval dos Sonhos 2026, que será realizado de 13 a 17 de fevereiro, na arena externa do Mineirinho.

O ator Eduardo Moreira volta ao cartaz em BH com o monólogo 'Danação' Marcelo Castro/divulgação



• “DANAÇÃO”



O ator Eduardo Moreira, fundador do Grupo Galpão, retorna aos palcos de Belo Horizonte para nova temporada do espetáculo solo “Danação”, que nasceu em 2016 e marcou sua primeira experiência em um trabalho individual no palco. Com direção de Marcelo Castro (do grupo Espanca!) e Mariana Maioline e texto de Raysner de Paula, Moreira interpreta o narrador inquieto que divide com o público lembranças e histórias entrelaçadas por temas universais como vida, morte, memória e amor.



• GRATUITO



“Danação” já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, além de cidades do interior mineiro. Agora, volta a BH com a proposta de descentralizar a cultura, buscando ampliar o encontro entre o artista e comunidades, especialmente em bairros com menor acesso a atividades artísticas. Serão oito apresentações gratuitas nas regionais Barreiro e Noroeste. Em 3 e 4 de fevereiro, o ator estará no Centro Cultural Lindeia. Em 5 e 6 de fevereiro, Eduardo será atração no Centro Cultural Bairro das Indústrias. Em 7 e 8/2, ficará em cartaz no Centro Cultural Urucuia. Em 10 e 11 de fevereiro, “Danação” estará no Centro Cultural Vila Santa Rita.



• BODAS DE PRATA



Para comemorar os 25 anos do álbum “On how life is”, a cantora norte-americana Macy Gray traz sua turnê a Belo Horizonte, com única apresentação em 7 de março, no BeFly Minascentro. No repertório, “I try” e “Still”, entre outros sucessos. Macy Gray constrói sólida carreira desde o fim dos anos 1990, com mais de 25 milhões de discos vendidos e um Grammy no currículo.

