Como comemorar 10 anos de folia com 500 mil convidados

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Por ora, Aline Calixto quer descansar. E ela tem razão. No ano em que comemora os 10 anos de seu bloco, a sambista arrastou quase 500 mil foliões para festejar a data.

A novidade ficou por conta da mudança de percurso. “A mudança do bloco da Calixto para a Avenida Amazonas se deu principalmente pelo fato da expansão do bloco e por priorizarmos a segurança dos foliões e a nossa.

A Avenida Getúlio Vargas, antigo itinerário do bloco, é uma via com muitas fiações e árvores, o que dificulta bastante a passagem de grandes trios elétricos”, observa a dona do bloco.

SÓ SUCESSOS

Primeira mulher a comandar sozinha um bloco do carnaval de BH, Aline montou repertório com sucessos que marcaram desde a primeira edição, em 2014, com o tema África de Todos os Santos; no ano seguinte, Samba de Todas as Tribos; em 2016, Vamo Para a Praia; em 2017, Solte Suas Feras; em 2018, So Love, So Love; 2019 foi a vez do Bloco da Calixto nas Estrelas; em 2020, uma homenagem às novelas clássicas, com O Carnaval É Uma Novela; em 2023, um tributo às divas da música, com o Divinas Divas; o tributo às canções dos anos 1980 e 1990 com Super Fantástico, em 2024, e, para marcar a década, Bloco da Calixto é 10.

O Bloco dos 10 Unidos em desfile pelas ruas do Bairro Santa Tereza Arquivo EM Bloco Leão da Lagoinha, criado em 1947, desfilou pela Avenida Afonso Pena no carnaval de 1958 Arquivo EM - 1/2/1958 Batalha Real durante o carnaval de rua de BH em 1957 Arquivo EM - 28/02/1957 Fantasias que embalavam os carnavais dos primeiros anos da década de 60 Estado de Minas/Reprodução No fim dos anos 50, o carnaval migrou novamente para os clubes de BH Estado de Minas/Reprodução Nos anos 1940, muitos bailes migraram das ruas para os clubes, como o Automóvel Clube Arquivo EM "A maior festa popular já realizada na capital. Enorme multidão aplaudiu as sereias cariocas", informava a edição de 14 de fevereiro de 1947 Estado de Minas/Reprodução Desfile do bloco caricato "Boca Branca" pela Avenida Afonso Pena, no fim dos anos 60 Arquivo EM - 21/02/1963 "Milhares de pessoas fogem do carnaval", mostrava título de reportagem em 12 de fevereiro de 1961 Estado de Minas/Reprodução Desfile do bloco caricato "Galas do Ritmo", do Bairro Horto, quando desfilavam pela Avenida Afonso Pena Arquivo EM - 19/02/1968 Carro do bloco caricato "Crockets" durante o desfile no Centro de BH em 1967 Arquivo EM - 1967 Voltar Próximo



"VOYAGE, VOYAGE"

Os foliões entraram no ritmo até mesmo com “Voyage, voyage", sucesso da canção francesa do final dos anos 1980, sem deixar pra trás o “Parabéns pra você”, em alusão ao aniversário do bloco. Aline comemorou ao lado dos músicos Luadson Constancio (teclado), Victor Mendes (bateria), Verônica Zanella (baixo), Robson Batata, Fábio Martins e Rodrigo Martins (percussão), Rodrigo Torino (guitarra e direção musical).

Entre os convidados especiais, em cima do trio, o primeiro diretor musical do Bloco, Thiago Delegado; Heleno Augusto, do bloco Havayanas Usadas; o ex “The voice kids” Tavinho Leoni; Marcelo Veronez, presença constante em cima do trio da Calixto nesses 10 cortejos; e Michelle Andreazzi, do Então, Brilha!.

HOMENAGEM

Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation, será homenageada com o 2025 Lifetime Achievement in Social Responsibility Award. O prêmio, que reconhece suas contribuições para o fortalecimento da filantropia, especialmente no Brasil, será entregue em maio, durante o jantar de gala do Person of the Year Awards, no Museu Americano de História Natural, em Nova York.



SOU MINAS GERAIS

A canção "Para Lennon e McCartney", um dos grandes sucessos do repertório de Milton Nascimento, é inspiração da campanha da Vivo que celebra a relação da marca com Minas Gerais. O filme da campanha, que será lançado na próxima segunda-feira (10/3), foi gravado em Inhotim, Ouro Preto e Belo Horizonte.



TRANQUILO

Otto, no formato voz e violão, é o convidado da próxima edição do Tranquilo, nesta terça-feira (11/3). Clara Valverde com Juventude Bronzeada e Lavínia também estão na programação. Por enquanto, como é tradição do evento, não se sabe o local de realização, divulgado poucas horas antes do início, nas redes sociais

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.