Incêndio atinge restaurante em centro histórico de MG

Um incêndio atingiu um restaurante no Centro Histórico de São João del-Rei (MG), Região Central do estado. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde dessa terça-feira (13/1). Segundo relatos de testemunhas, o fogo teria começado por causa de uma queda de um raio na região, o que pode ter provocado um curto-circuito na estrutura do imóvel.

Com mangueiras de combate a incêndio, os militares conseguiram conter as chamas, que atingiram dois motores de ar-condicionado e a manta térmica instalada no telhado. No momento do incidente, havia funcionários no local, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o sargento Oliveira, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, os bombeiros estavam em outro atendimento quando receberam o chamado e se deslocaram imediatamente. “Quando chegamos, o fogo atingia os motores de ar-condicionado e a manta de alumínio que veda o telhado”, explicou.

Para combater o incêndio, os militares acessaram o interior do imóvel por meio de um alçapão, conseguindo eliminar o risco de propagação das chamas.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, apesar de o fogo ter atingido parte do telhado, a estrutura do prédio não foi comprometida. No entanto, por se tratar de um imóvel inserido em um conjunto arquitetônico tombado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deverá ser notificado para avaliação técnica.

Sobre as causas do incêndio, o sargento destacou que, no momento do ocorrido, o tempo estava instável e testemunhas relataram a ocorrência de descargas elétricas na região. “A situação ainda será analisada pelos órgãos competentes”, concluiu.