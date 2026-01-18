Assine
CARRETA CARREGADA DE MILHO

BH: Anel é totalmente liberado após interdição por tombamento de caminhão

A intervenção na via foi provocada pelo tombamento de uma carreta que transportava milho no sentido Vitória (ES)

Laura Scardua
18/01/2026 10:33

O trecho do Anel Rodoviário foi totalmente liberado após a realização de lavagem da pista e a transferência da carga para outro veículo de grande porte
O trecho do Anel Rodoviário foi totalmente liberado após a realização de lavagem da pista e a transferência da carga para outro veículo de grande porte crédito: Reprodução BHTrans

A pista do Anel Rodoviário sobre a Avenida Amazonas foi totalmente liberada às 20h desse sábado (17/1) após interdição provocada por tombamento de carreta carregada de milho. O acidente aconteceu por volta das 4h no sentido Vitória (ES) e as pistas foram sendo liberadas no decorrer do dia. 

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o trecho do Anel Rodoviário foi totalmente liberado após a realização de lavagem da pista e a transferência da carga para outro veículo de grande porte. Equipes da BHTrans e Guarda Municipal atenderam a ocorrência. 

Reboques pesados realizaram o destombamento da carreta por volta de 12h desse sábado. Trabalhadores da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) trabalharam na pista interditada e afastaram parte da carga para as margens da via, segundo o executivo municipal. 

A partir de 13h, aproximadamente, uma faixa de tráfego do Anel, sentido Vitória, foi liberada. No sentido Rio de Janeiro, uma faixa de trânsito foi liberada no começo da manhã, após serviço de varrição da carga por equipe da PBH.  

A BHtrans implementou um desvio pela Avenida Amazonas, onde equipes atuaram no semáforo para melhorar a fluidez do tráfego. Os tempos semafóricos também foram priorizados para agilizar a passagem dos veículos e reduzir retenção, de acordo com a Prefeitura de BH. 

