BH está sob alerta de pancadas de chuva e ventos fortes; saiba o que fazer
Aviso da Defesa Civil municipal é válido até as 8h desta segunda-feira (19/1); confira os detalhes e como agir se estiver numa situação com muita chuva
compartilheSIGA
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h neste domingo (18/1), de acordo com a Defesa Civil municipal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O órgão informa que as chuvas podem ser de 20 milímetros a 40 milímetros. O aviso da Defesa Civil de BH é válido até as 8h desta segunda-feira (19/1).
Belo Horizonte e Região Metropolitana também estão sob alerta para a possibilidade de uma semana marcada por instabilidade atmosférica e volumes elevados de chuva, assim como outras regiões do estado. O aviso da Defesa Civil de Minas foi emitido na última sexta-feira (16/1) e é válido até o próximo sábado (24/1).
Neste domingo (18/1), a instabilidade persiste nas regiões Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Oeste de Minas, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes e Zona da Mata, segundo o órgão estadual. As tempestades podem ser mais intensas no Triângulo Mineiro, com rajadas de até 60 km/h e possibilidade de granizo.
De acordo com a Defesa Civil estadual, essa tendência indica a possibilidade de formação de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é responsável por chuvas frequentes e constantes. Diante disso, a Defesa Civil informa que há possibilidade de o volume de precipitações superar os 200 milímetros em alguns pontos no estado.
- Do lazer ao risco: afogamentos aumentam nas águas de Minas
- Bombeiros buscam por homem que pulou em rio em bairro de BH
“Quando falamos em 200 milímetros de chuva, estamos nos referindo a um volume que, em muitos municípios, equivale a toda a chuva esperada para um mês inteiro concentrada em poucos dias”, explica o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende. Segundo ele, esse volume é suficiente para sobrecarregar drenagens, rios e encostas, além de provocar enxurradas e transbordamentos em poucos minutos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Recomendações em caso de chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.