ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta de pancadas de chuva e ventos fortes; saiba o que fazer

Aviso da Defesa Civil municipal é válido até as 8h desta segunda-feira (19/1); confira os detalhes e como agir se estiver numa situação com muita chuva

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/01/2026 08:49

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h neste domingo (18/1)
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h neste domingo (18/1) crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 04/01/2026

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h neste domingo (18/1), de acordo com a Defesa Civil municipal.

O órgão informa que as chuvas podem ser de 20 milímetros a 40 milímetros. O aviso da Defesa Civil de BH é válido até as 8h desta segunda-feira (19/1). 

Belo Horizonte e Região Metropolitana também estão sob alerta para a possibilidade de uma semana marcada por instabilidade atmosférica e volumes elevados de chuva, assim como outras regiões do estado. O aviso da Defesa Civil de Minas foi emitido na última sexta-feira (16/1) e é válido até o próximo sábado (24/1).  

Neste domingo (18/1), a instabilidade persiste nas regiões Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Oeste de Minas, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes e Zona da Mata, segundo o órgão estadual. As tempestades podem ser mais intensas no Triângulo Mineiro, com rajadas de até 60 km/h e possibilidade de granizo. 

De acordo com a Defesa Civil estadual, essa tendência indica a possibilidade de formação de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é responsável por chuvas frequentes e constantes. Diante disso, a Defesa Civil informa que há possibilidade de o volume de precipitações superar os 200 milímetros em alguns pontos no estado. 

“Quando falamos em 200 milímetros de chuva, estamos nos referindo a um volume que, em muitos municípios, equivale a toda a chuva esperada para um mês inteiro concentrada em poucos dias”, explica o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende. Segundo ele, esse volume é suficiente para sobrecarregar drenagens, rios e encostas, além de provocar enxurradas e transbordamentos em poucos minutos.

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

