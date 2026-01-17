Corpo de adolescente desaparecido é resgatado no Rio das Mortes

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) de São João del-Rei resgatou, na manhã deste sábado (17/1), o corpo de um adolescente de 17 anos que estava desaparecido desde a última segunda-feira (12/1). A ocorrência foi registrada por volta das 8h30, no Rio das Mortes, nas proximidades da Avenida Trinta e Um de Março, no bairro Colônia de Marçal, próximo ao Campus Tancredo Neves da Universidade Federal.

A corporação foi acionada após a informação de que havia sido encontrado um corpo em avançado estado de decomposição. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima dentro das águas do rio, próxima à margem e em meio à vegetação. Os bombeiros aguardaram a conclusão dos trabalhos da perícia, bem como a presença de familiares e conhecidos, que confirmaram a identidade do jovem desaparecido.

Segundo o sargento Oliveira, chefe da equipe responsável pela ocorrência, o local onde o corpo foi encontrado fica a aproximadamente 1,5 quilômetro do ponto onde o adolescente teria entrado no rio.

As buscas pelo jovem mobilizaram, ao longo da semana, equipes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil, além de familiares e amigos CBMMG/Divulgação

As buscas pelo jovem mobilizaram, ao longo da semana, equipes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil, além de familiares e amigos. Na terça-feira (13/1), um familiar encontrou o celular da vítima às margens do Rio das Mortes, sob a Ponte do Bezerrão, o que reforçou as suspeitas de que o jovem pudesse ter entrado na água naquela região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do caso seguem sendo investigados.