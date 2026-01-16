Bombeiros resgatam vira-lata caramelo ilhado em lagoa
Cão de médio porte, sem raça definida, foi resgatado na Lagoa do Interlagos, em Montes Claros
Um cão de médio porte, sem raça definida, de pelagem bege, porpularmente conhecido como "vira-lata caramelo", foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na Lagoa do Interlagos, em Montes Claros, no Norte do estado. O animal estava preso em uma área de vegetação denominada taboa, onde havia também muita lama.
Devido às condições difíceis de acesso, a equipe de resgate do CBMMG precisou usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e rastejar para chegar até o cachorro. O animal foi retirado com sucesso da lagoa e deixado em local seguro.
Toda a ação dos militares foi acompanhada por um grupo de populares, que chegou a aplaudir quando o animal foi resgatado. O CBMMG orienta que, ao se deparar com situações semelhantes, a população não tente fazer o salvamento por conta própria, devido aos riscos: a corporação pode ser acionada pelo telefone 193.