NORTE DE MINAS

Bombeiros resgatam vira-lata caramelo ilhado em lagoa

Cão de médio porte, sem raça definida, foi resgatado na Lagoa do Interlagos, em Montes Claros

Repórter
16/01/2026 20:14

Cão estava preso em uma área enlameada e tomada por vegetação denominada taboa
Cão estava preso em uma área enlameada e tomada por vegetação denominada taboa crédito: CBMMG/Divulgação

Um cão de médio porte, sem raça definida, de pelagem bege, porpularmente conhecido como "vira-lata caramelo", foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na Lagoa do Interlagos, em Montes Claros, no Norte do estado. O animal estava preso em uma área de vegetação denominada taboa, onde havia também muita lama.

Devido às condições difíceis de acesso, a equipe de resgate do CBMMG precisou usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e rastejar para chegar até o cachorro. O animal foi retirado com sucesso da lagoa e deixado em local seguro.

Toda a ação dos militares foi acompanhada por um grupo de populares, que chegou a aplaudir quando o animal foi resgatado. O CBMMG orienta que, ao se deparar com situações semelhantes, a população não tente fazer o salvamento por conta própria, devido aos riscos: a corporação pode ser acionada pelo telefone 193.

