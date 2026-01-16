Assine
Vídeo: cachorro é atacado por ouriço-cacheiro em cidade mineira

Corpo de Bombeiros fez o resgate do animal silvestre em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (16/1)

Melissa Souza
Repórter
16/01/2026 13:02 - atualizado em 16/01/2026 13:40

Cachorro da raça American Bully assusta ouriço-cacheiro, que o ataca com espinhos
Cachorro da raça American Bully assusta ouriço-cacheiro, que o ataca com espinhos crédito: CBMMG/ Divulgação

Um cachorro da raça American Bully foi atacado por um ouriço-cacheiro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (16/1).

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para fazer a captura do animal silvestre no jardim de uma casa no Bairro Mansões Aeroporto.

Conforme informações passadas aos militares, o cão assustou o ouriço, que o atacou. O cachorro ficou com vários espinhos no rosto e foi socorrido pelo tutor. Em seguida, foi levado ao hospital veterinário.

De acordo com o CBMMG, o ouriço tinha vários machucados - possivelmente causados pelo cachorro - e também foi encaminhado a uma clínica veterinária da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde terá cuidados especializados.

cachorro corpo-de-bombeiros minas-gerais uberlandia

