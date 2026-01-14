Corpo de bombeiro que desapareceu durante pesca aquática é encontrado

O corpo de um bombeiro militar da reserva que praticava pesca subaquática foi localizado por equipe de mergulhadores do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), na manhã desta quarta-feira (14/1).

Ele estava desaparecido no Rio Grande, na região do Rancho Alphaville, município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, desde a noite dessa segunda-feira (12/1).

No início da manhã desta quarta-feira, a assessoria de imprensa do 8º BBM informou que as atividades de buscas pelo Sargento Borges foram retomadas às 6h. Foram realizadas progressão em quadrantes, a partir do último local de submersão, sendo envolvidas três embarcações.

A reportagem aguarda os detalhes da localização do corpo, nome completo da vítima, entre outras informações do desfecho do caso.

Segundo o 8º BBM, na noite em que o bombeiro da reserva desapareceu, ele e mais duas pessoas praticavam a pesca subaquática, sendo que ele e outra pessoa mergulhavam e a terceira pessoa estava em uma embarcação.