EXTORSÃO

Agiota é preso por violência psicológica e ameaça a jovem

Jovem de 22 anos relatou intimidações, cobrança abusiva de juros e exposição em redes sociais

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/01/2026 07:48

Homem é preso por violência psicológica, ameaças e agiotagem em Montes Claros (MG)
Homem é preso por violência psicológica, ameaças e agiotagem em Montes Claros (MG) crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso nessa segunda-feira (12/1) suspeito de violência psicológica, ameaças e prática de agiotagem contra uma jovem de 22 anos, no Bairro Bela Paisagem, em Montes Claros (MG), no Norte do estado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que, depois de enfrentar dificuldades financeiras e se mudar para o distrito de Nova Esperança para cuidar da avó cadeirante, procurou o suspeito para solicitar um empréstimo de R$ 1 mil. Como condição, o homem exigiu que ela gravasse um vídeo com dados pessoais, reconhecendo a dívida.

Inicialmente, a jovem passou a pagar parcelas mensais de R$ 300, mas, depois do atraso de uma delas, o valor cobrado teria sido elevado para R$ 1.800. Ainda conforme o relato, mesmo com tentativas de quitação feitas com ajuda de familiares, incluindo a entrega integral do salário, o suspeito recusava a negociação, exigindo apenas o pagamento contínuo de juros e elevando a dívida para mais de R$ 2,1 mil.

A vítima afirmou que passou a sofrer ameaças, com o suspeito dizendo que receberia o dinheiro “de qualquer forma”, inclusive com ameaças à integridade física dela e de familiares, além de orientá-la a não procurar a polícia.

Ela relatou ainda que o homem teria usado um terceiro, de 24 anos, para intimidá-la, inclusive com ligações ao companheiro da vítima para cobrança. Segundo o boletim, o suspeito também divulgou nas redes sociais o vídeo gravado no momento do empréstimo, expondo a jovem a ofensas e ameaças públicas.

Abalada emocionalmente, a vítima disse temer pela própria segurança e pela de familiares. Ela relatou histórico de depressão e apresentou aos militares cicatrizes nos braços e pulsos, que, segundo ela, seriam reflexo da violência psicológica sofrida.

Com as informações, os policiais localizaram e prenderam o suspeito, que confessou a prática de agiotagem e confirmou os fatos, alegando que emprestou o dinheiro com a intenção de obter lucro. A PM informou que ele tem registros criminais anteriores, incluindo tráfico de drogas, receptação, ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

A vítima e o suspeito foram encaminhados à 3ª Central Estadual do Plantão Digital para as providências de polícia judiciária. O telefone celular do homem foi apreendido para auxiliar nas investigações.

