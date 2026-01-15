Assine
INUSITADO

Homem cai em córrego ao tentar tirar selfie e é resgatado em MG

Vítima de 37 anos foi socorrida com apoio de populares e levada ao hospital. Caso aconteceu na cidade de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/01/2026 11:16

Homem é resgatado por militares e populares ao cair em córrego para tirar selfie
Homem é resgatado por militares e populares ao cair em córrego para tirar selfie crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 37 anos precisou ser resgatado ao cair em um córrego ao tentar tirar uma selfie na noite dessa quarta-feira (14/1) em Santa Vitória (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 22h50 na Rua Canal, na região central da cidade. O Samu também foi acionado para prestar atendimento à vítima.

Com o apoio de populares, os militares conseguiram retirar o homem do córrego. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para um hospital da região para avaliação médica.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate. Nas gravações, a vítima aparece envolta em uma manta térmica e sendo conduzida em uma prancha de resgate.

O estado de saúde do homem não foi divulgado.

