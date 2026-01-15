Homem cai em córrego ao tentar tirar selfie e é resgatado em MG
Vítima de 37 anos foi socorrida com apoio de populares e levada ao hospital. Caso aconteceu na cidade de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro
compartilheSIGA
Um homem de 37 anos precisou ser resgatado ao cair em um córrego ao tentar tirar uma selfie na noite dessa quarta-feira (14/1) em Santa Vitória (MG), no Triângulo Mineiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 22h50 na Rua Canal, na região central da cidade. O Samu também foi acionado para prestar atendimento à vítima.
Leia Mais
Com o apoio de populares, os militares conseguiram retirar o homem do córrego. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para um hospital da região para avaliação médica.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate. Nas gravações, a vítima aparece envolta em uma manta térmica e sendo conduzida em uma prancha de resgate.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O estado de saúde do homem não foi divulgado.