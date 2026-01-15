Homem cai em córrego ao tentar tirar selfie e é resgatado em MG

Um homem de 37 anos precisou ser resgatado ao cair em um córrego ao tentar tirar uma selfie na noite dessa quarta-feira (14/1) em Santa Vitória (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 22h50 na Rua Canal, na região central da cidade. O Samu também foi acionado para prestar atendimento à vítima.

Com o apoio de populares, os militares conseguiram retirar o homem do córrego. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para um hospital da região para avaliação médica.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate. Nas gravações, a vítima aparece envolta em uma manta térmica e sendo conduzida em uma prancha de resgate.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O estado de saúde do homem não foi divulgado.