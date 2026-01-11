Mulher muda de cidade para morar com namorado e é resgatada de cárcere

Uma mulher de 47 anos foi resgatada depois de ser encontrada presa em situação de cárcere privado em uma propriedade rural de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nesse sábado (10/01). O autor, o namorado dela de 33 anos, foi preso.

A Polícia Militar foi chamada pela filha da vítima, que percebeu a situação de perigo. Segundo relatou aos militares, a mãe saiu do município de Campanário (MG) e viajou 84 quilômetros para morar com o namorado em Valadares. No entanto, o homem não permitia que ela saísse da casa, mantivesse contato por telefone com familiares e informasse a localização da casa a qualquer pessoa.

Com base nessas informações, os militares encontraram a casa onde possivelmente estava a vítima e a encontraram em frente à residência. Conforme os registros, assim que fizeram contato com ela, a mulher confirmou que vivia em cárcere.

Ela contou aos militares que foi morar com o namorado há cerca de dois meses e, desde então, não tinha autorização para sair de casa. Segundo ela, precisou interromper um tratamento contra um quadro de infecção urinária porque o autor não deixava que ela saísse da residência até para atendimento médico.

A mulher ainda relatou que, durante todo o tempo em que morava com ele, era coagida a manter relações sexuais contra a vontade dela.

O boletim de ocorrência também relata que a vítima foi ameaçada com um rodo pelo autor, situação presenciada pelos militares. O homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, que informou que foram achados animais em situações de maus-tratos na casa do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem foi preso em flagrante pelos crimes de perseguição, sequestro e cárcere privado, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos e, por fim, vias de fato. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o suspeito tem uma passagem de um dia pelo sistema prisional. Conforme os registros, ele esteve preso entre os dias 25 e 26 de agosto de 2020 no Presídio de Tarumirim, (MG) pelo crime de ameaça, e foi solto após receber um alvará de soltura emitido pela Justiça.

Conforme apurado pela reportagem, o homem também tem passagens por ameaçar com uma faca um policial militar, em novembro de 2025, e foi alvo da solicitação de uma medida protetiva, em 2022. Sua audiência de custódia está programada para a tarde deste domingo, na Vara Plantonista da Microrregião XVII.



O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.