A caminho de casa, homem cai em buraco e é resgatado um dia depois
O homem voltava para casa, ainda no sábado (10), quando sofreu o acidente. Ele foi resgatado neste domingo em Candeias, no Campo das Vertentes
Um homem de 44 anos precisou ser resgatado pelos bombeiros depois de cair em um buraco dentro de uma mata no Centro de Candeias (MG), no Campo das Vertentes, na manhã deste domingo (11/1).
O homem voltava para casa, ainda no sábado (10), quando sofreu o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele entrou na mata e caiu em um talude de aproximadamente três metros de desnível. Na queda, torceu o pé e não conseguia andar mais.
A vítima foi encontrada horas depois do acidente, mas não foi possível determinar com exatidão quanto tempo ela ficou presa no local.
Conforme os registros, o homem tinha sinais de embriaguez no momento do resgate, o que provavelmente causou confusão mental e a atrapalhou a buscar o rumo correto de casa.
Ainda segundo o registro militar, numa avaliação dos bombeiros, ficou constatado que a vítima tinha uma suspeita de luxação no pé esquerdo. O homem foi encaminhado à UPA de Candeias, onde recebeu atendimento médico. Não há novas informações sobre o estado de saúde dele.