MG: seis pessoas perdidas na Gruta dos Anjos são resgatadas por bombeiros

Seis pessoas que se perderam em uma área de mata próxima à Gruta dos Anjos, no distrito de Brejo do Amparo, em Januária, no Norte de Minas, foram localizadas e resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde deste domingo (28/12).

De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada nesta tarde após a informação de que um grupo de oito pessoas, com idades entre 19 e 30 anos, havia se perdido na trilha de acesso à gruta. Diante da situação, uma equipe especializada em busca e salvamento foi mobilizada.

Durante o deslocamento da guarnição, duas pessoas conseguiram retornar à área urbana por conta própria, em segurança. As outras seis permaneceram desaparecidas em meio à vegetação, o que deu início à operação de busca ao longo da trilha que leva à Gruta dos Anjos.

Após cerca de uma hora e meia de deslocamento a pé, os militares, com o apoio de um guia local, encontraram o grupo a aproximadamente 750 metros da entrada da trilha. As seis pessoas foram achadas conscientes, orientadas e sem ferimentos aparentes.

Segundo o CBMMG, todas foram avaliadas no local e receberam orientações de segurança. Em seguida, os bombeiros acompanharam e conduziram o grupo de forma segura até a área urbana. O retorno à cidade de Januária ocorreu sem intercorrências, e não houve necessidade de atendimento médico ou encaminhamento para unidade de saúde.

"O Corpo de Bombeiros reforça que, ao perceber o desaparecimento de pessoas em áreas de mata ou locais de difícil acesso, a população deve acionar imediatamente o telefone de emergência 193, repassando o maior número possível de informações para agilizar as ações de busca e salvamento", frisou a corporação.