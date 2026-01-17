Prefeito de São João del-Rei é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado

Programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, o EM Minas recebe neste sábado (17/1), o prefeito de São João del-Rei, Aurélio Suenes (PL). Entrevistado pela jornalista Carol Saraiva, ele faz um balanço do primeiro ano de gestão e falou das expectativas para o futuro.

O episódio vai ao ar às 19h30 na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai. No domingo, a íntegra da entrevista estampa as páginas do impresso do Estado de Minas e também fica disponível no site.

Prefeito de São João del-Rei

Na conversa, Aurélio Suenes destaca os investimentos em turismo, uma das prioridades da sua gestão, em busca de promover os atrativos de São João del-Rei e movimentar a economia da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prefeito também aborda o projeto de tarifa zero no transporte público, cobrança de impostos e deu novidade sobre o projeto de criação de um anel rodoviário para o município.