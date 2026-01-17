Assine
overlay
Início Política
EM MINAS

Prefeito de São João del-Rei é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado

Na conversa, Aurélio Suenes destaca os investimentos em turismo, uma das prioridades da sua gestão, em busca de promover a cidade e movimentar a economia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/01/2026 08:00

compartilhe

SIGA
x
Aurélio Suenes, prefeito de São João del-Rei
Aurélio Suenes, prefeito de São João del-Rei crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, o EM Minas recebe neste sábado (17/1), o prefeito de São João del-Rei, Aurélio Suenes (PL). Entrevistado pela jornalista Carol Saraiva, ele faz um balanço do primeiro ano de gestão e falou das expectativas para o futuro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O episódio vai ao ar às 19h30 na TV Alterosa e no YouTube do Portal Uai. No domingo, a íntegra da entrevista estampa as páginas do impresso do Estado de Minas e também fica disponível no site.

Leia Mais

Prefeito de São João del-Rei

Na conversa, Aurélio Suenes destaca os investimentos em turismo, uma das prioridades da sua gestão, em busca de promover os atrativos de São João del-Rei e movimentar a economia da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prefeito também aborda o projeto de tarifa zero no transporte público, cobrança de impostos e deu novidade sobre o projeto de criação de um anel rodoviário para o município.

Tópicos relacionados:

minas-gerais pl prefeito sao-joao-del-rei

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay