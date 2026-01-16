Funcionária de estatal chama Lula de ‘o barbudinho mais sexy do Brasil’
A fala ocorreu durante cerimônia que celebra os 90 anos da criação do salário mínimo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de um elogio inusitado nesta sexta-feira (16/1). Durante evento na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, ele foi chamado de “o barbudinho mais sexy do Brasil” por uma funcionária da estatal.
A cena ocorreu durante cerimônia que celebra os 90 anos da criação do salário mínimo. No evento, foi lançada uma medalha comemorativa.
Uma funcionária da Casa da Moeda, Simone, discursou e exaltou o petista.
‘Barbudinho mais sexy do Brasil’
"Hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida, depois do nascimento dos meus filhos, obviamente. Por poder conhecer, dar um abraço nesse velhinho barbudinho. Te amo!", disse.
A fala gerou risos e aplausos no público presente, e Lula se levantou para abraçar Simone. Eles conversaram rapidamente, mas longe do microfone.
Após o abraço, ela completou: “Corrigindo: não é um velhinho, é o barbudinho mais sexy do Brasil! Atleta". Lula, de longe, reagiu com uma risada.
