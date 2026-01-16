Assine
Podcast: Nikolas e o Pix, Simões com a direita e Bolsonaro na Papudinha

Podcast Política em Pauta debateu as movimentações da política mineira e nacional na última semana

16/01/2026 16:08 - atualizado em 16/01/2026 16:12

Repórteres Denys Lacerda, Silvia Pires e Andrei Megre, da editoria de política do Estado de Minas, analisam as movimentações da última semana na política mineira e nacional
Repórteres Denys Lacerda, Silvia Pires e Andrei Megre, da editoria de política do Estado de Minas, analisam as movimentações da última semana na política mineira e nacional crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A edição desta sexta-feira (16/1) do podcast Política em Pauta, produção original do Estado de Minasdebateu as movimentações da política mineira e nacional, incluindo a tentativa de Mateus Simões na unificação da direita em torno da sua candidatura, a polêmica gerada por Nikolas Ferreira em torno do Pix e a transferência de Jair Bolsonaro para a Papudinha. O programa está disponível no YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.

No primeiro bloco, o destaque foi a fala do vice-governador Mateus Simões (PSD) pedindo a unificação da direita em apoio à sua pré-candidatura ao governo de Minas. O pedido foi uma resposta às investidas recentes do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que, aproveitando sua popularidade nas redes sociais, publicou vídeos ventilando uma candidatura ao Palácio Tiradentes. Simões, que enfrenta o desafio de ser desconhecido por grande parte do eleitorado, defende que brigas e separação na direita são uma oportunidade para o PT voltar ao governo estadual.

No segundo bloco do podcast, o destaque foi a nova polêmica gerada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL) sobre o suposto monitoramento do Pix, apontada por órgãos oficiais como uma distorção de normas da Receita Federal. Embora o parlamentar sugira um controle estatal sobre microempreendedores, o governado federal defende que a norma busca rastrear o crime organizado e não configura taxação direta, gerando novas reações judiciais contra o deputado.

No terceiro e último bloco, os detalhes da transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha, no Complexo Criminal da Papuda. A mudança, autorizada pelo ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, visa oferecer melhor assistência médica e infraestrutura ao ex-presidente. Contudo, apesar das melhores condições, a transferência de Bolsonaro para um complexo penitenciário tem um forte impacto simbólico, o que gerou reações de nomes da direita e da esquerda.

A apresentação do episódio ficou por conta dos repórteres Silvia Pires, Andrei Megre e Denys Lacerda, da editoria de Política do EM. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify. 

minas-gerais podcast politica-em-pauta

