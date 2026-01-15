Assine
overlay
Início Política
PARA PAPUDINHA

Moraes manda Bolsonaro para Papudinha

O batalhão está localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Bolsonaro deverá ficar em uma sala de Estado-Maior no local

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/01/2026 17:49 - atualizado em 15/01/2026 18:21

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro bateu a cabeça ao cair durante a madrugada
Bolsonaro deverá ficar em uma sala de Estado-Maior no complexo penitenciário crédito: EVARISTO SÁ/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O batalhão está localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Bolsonaro deverá ficar em uma sala de Estado-Maior no local.

Moraes também determinou que Bolsonaro tenha "assistência integral 24 horas dos médicos particulares anteriormente cadastrados, sem necessidade de comunicação prévia". O ministro também autorizou o deslocamento imediato de Bolsonaro para os hospitais em caso de urgência, com a obrigação de comunicação ao STF no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência.

Além disso, Bolsonaro também poderá fazer sessões de fisioterapia nos horários e dias da semana indicados pelos médicos, com prévio cadastramento do fisioterapeuta e comunicação ao STF. O ex-presidente receberá diariamente alimentação especial, devendo a defesa indicar o nome da pessoa que ficará responsável pela entrega das refeições.

Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Três dias depois, o processo no Supremo transitou em julgado, e ele iniciou o cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

 

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro jair-bolsonaro moraes politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay