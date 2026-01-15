Moraes manda Bolsonaro para Papudinha
O batalhão está localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Bolsonaro deverá ficar em uma sala de Estado-Maior no local
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.
O batalhão está localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Bolsonaro deverá ficar em uma sala de Estado-Maior no local.
Moraes também determinou que Bolsonaro tenha "assistência integral 24 horas dos médicos particulares anteriormente cadastrados, sem necessidade de comunicação prévia". O ministro também autorizou o deslocamento imediato de Bolsonaro para os hospitais em caso de urgência, com a obrigação de comunicação ao STF no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência.
Além disso, Bolsonaro também poderá fazer sessões de fisioterapia nos horários e dias da semana indicados pelos médicos, com prévio cadastramento do fisioterapeuta e comunicação ao STF. O ex-presidente receberá diariamente alimentação especial, devendo a defesa indicar o nome da pessoa que ficará responsável pela entrega das refeições.
Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica.
Três dias depois, o processo no Supremo transitou em julgado, e ele iniciou o cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.