PF desligará ar-condicionado após reclamação de Bolsonaro

Equipamento será desligado todas as noites nos horários de 19h30 e 7h30

14/01/2026 20:31

A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário.
A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário. crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Após o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamar que estava sofrendo com o barulho de ar-condicionados instalados próximos à cela onde está preso desde 22 de novembro, a Polícia Federal decidiu desligar, durante a noite, os equipamentos responsáveis pelo ruído.

Com a medida, os equipamentos passam a ser desligados todos os dias entre 19h30 e 7h30, para reduzir o barulho durante o período de descanso, sem comprometer o funcionamento da unidade policial.

De acordo com a defesa de Bolsonaro em pedido levado à Corte do Supremo Tribunal Federal (STF), a presença do ruído constante causava desconforto ao ex-presidente. A defesa alertou também que o barulho constante poderia afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário, pois vinha causando dificuldade para ele dormir e vinha causando um mal-estar frequente.

Bolsonaro está detido na Superintendência da PF em Brasília, após ter sido condenado com uma pena de 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes.

