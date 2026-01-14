PF desligará ar-condicionado após reclamação de Bolsonaro
Equipamento será desligado todas as noites nos horários de 19h30 e 7h30
compartilheSIGA
Após o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamar que estava sofrendo com o barulho de ar-condicionados instalados próximos à cela onde está preso desde 22 de novembro, a Polícia Federal decidiu desligar, durante a noite, os equipamentos responsáveis pelo ruído.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Flávio Bolsonaro aposta em Marçal para ampliar influência digital
- Abaixo-assinado por cassação de Nikolas ultrapassa 100 mil assinaturas
Com a medida, os equipamentos passam a ser desligados todos os dias entre 19h30 e 7h30, para reduzir o barulho durante o período de descanso, sem comprometer o funcionamento da unidade policial.
Leia Mais
De acordo com a defesa de Bolsonaro em pedido levado à Corte do Supremo Tribunal Federal (STF), a presença do ruído constante causava desconforto ao ex-presidente. A defesa alertou também que o barulho constante poderia afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário, pois vinha causando dificuldade para ele dormir e vinha causando um mal-estar frequente.
Bolsonaro está detido na Superintendência da PF em Brasília, após ter sido condenado com uma pena de 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia