'Ruído enlouquecedor', diz Carlos Bolsonaro sobre carceragem do pai

O ex-vereador do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado pelo PL Carlos Bolsonaro voltou a criticar o aparelho de ar-condicionado do recinto onde o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso. Por meio de uma postagem na rede social X, ele afirmou que o ex-chefe do executivo sofre "exposição contínua a ruído enlouquecedor intenso" provocado pelo equipamento.

De acordo com o ex-parlamentar, o ar-condicionado, do tipo central, está instalado junto à parede da cela onde está Jair Bolsonaro. "Ruído constante, privação de descanso e ambiente hostil configuram tratamento degradante, especialmente quando impostos a alguém com quadro de saúde sensível, agravando riscos físicos e psicológicos de forma desnecessária e injustificável", diz a postagem.

Carlos Bolsonaro pondera que o pai recebeu protetores auriculares, como medida para atenuar o desconforto. Porém, argumenta que tal ação "evidencia que os responsáveis têm plena ciência de mais essa irregularidade, mantendo a condição adversa".

Prisão

Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, em uma cela com cerca de 12 metros quadrados (m²), que foi reformada recentemente. O espaço tem paredes brancas, uma cama de solteiro, armários, mesa de apoio e uma janela, além de banheiro privativo. Além do ar-condicionado, o recinto conta ainda com televisão e frigobar.

O ex-presidente cumpre pena no local desde o último mês de novembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após ter violado uma tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Anteriormente, ele estava em prisão domiciliar. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de reclusão por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado.