CLÃ BOLSONARO

Carlos se pronuncia após Moraes negar prisão domiciliar de Bolsonaro

Ministro do STF afirmou que não há fatos novos que justifiquem a concessão do benefício solicitado pela defesa; o filho se manifestou logo após a decisão

Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Jéssica Andrade - Correio Braziliense
01/01/2026 12:29 - atualizado em 01/01/2026 12:30

Carlos Bolsonaro teve renovação do porte de arma negada pela PF em julho deste ano
Carlos Bolsonaro teve renovação do porte de arma negada pela PF em julho deste ano crédito: Rprodução/Instagram

Carlos Bolsonaro se manifestou publicamente nesta quinta-feira (1º/1) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita por meio das redes sociais.

Na publicação, o vereador criticou a decisão do magistrado e destacou as condições de saúde do pai. “Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu pai”, escreveu Carlos.

O pedido de prisão domiciliar

Na quarta-feira (31/12), a defesa do ex-presidente — condenado a 27 anos de prisão por liderar a trama golpista de 2022 — encaminhou ao STF um pedido urgente de prisão domiciliar de caráter humanitário. Os advogados alegaram que o estado de saúde de Bolsonaro poderia ser agravado pelo cumprimento da pena em regime fechado.Entre os argumentos apresentados, a defesa citou o quadro pós-operatório do ex-presidente, que teria passado por intervenções médicas recentes, e mencionou precedentes semelhantes, como a concessão do benefício ao ex-presidente Fernando Collor.

Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não foram apresentados fatos novos capazes de justificar a mudança de entendimento em relação a solicitações anteriores já negadas. Segundo o magistrado, o quadro clínico de Jair Bolsonaro apresenta evolução positiva após os procedimentos médicos realizados.

Moraes também ressaltou que os argumentos apresentados pela defesa já haviam sido analisados anteriormente e não atendem aos critérios legais para a concessão da prisão domiciliar.

