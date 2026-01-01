Carlos se pronuncia após Moraes negar prisão domiciliar de Bolsonaro

Carlos Bolsonaro se manifestou publicamente nesta quinta-feira (1º/1) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita por meio das redes sociais.

Na publicação, o vereador criticou a decisão do magistrado e destacou as condições de saúde do pai. “Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu pai”, escreveu Carlos.

O pedido de prisão domiciliar

Na quarta-feira (31/12), a defesa do ex-presidente — condenado a 27 anos de prisão por liderar a trama golpista de 2022 — encaminhou ao STF um pedido urgente de prisão domiciliar de caráter humanitário. Os advogados alegaram que o estado de saúde de Bolsonaro poderia ser agravado pelo cumprimento da pena em regime fechado.Entre os argumentos apresentados, a defesa citou o quadro pós-operatório do ex-presidente, que teria passado por intervenções médicas recentes, e mencionou precedentes semelhantes, como a concessão do benefício ao ex-presidente Fernando Collor.

Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que não foram apresentados fatos novos capazes de justificar a mudança de entendimento em relação a solicitações anteriores já negadas. Segundo o magistrado, o quadro clínico de Jair Bolsonaro apresenta evolução positiva após os procedimentos médicos realizados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moraes também ressaltou que os argumentos apresentados pela defesa já haviam sido analisados anteriormente e não atendem aos critérios legais para a concessão da prisão domiciliar.