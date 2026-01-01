Ministro do STF comemora permanência de Neymar no Santos: 'Emociona'

O astro Neymar Jr. renovou o contrato com o Santos até o fim de 2026 para a alegria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, santista fanático que comemorou a notícia com post nas redes sociais.

O meia-atacante de 33 anos tinha contrato com o Peixe até o final do ano passado, mas ampliou o vínculo por mais uma temporada. Ele pretende ter um bom desempenho no início do ano para conquistar uma vaga na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Neymar continua no Santos! Uma notícia que emociona a nação santista e renova o entusiasmo de quem sempre acreditou no Peixe”, escreveu Gilmar Mendes em post no X (antigo Twitter).

Neymar e Gilmar Mendes

O ex-presidente do Supremo já tinha exibido a admiração pelo craque quando ele retornou ao Santos, em janeiro de 2025. “Um ídolo do futebol, que encantou o mundo com seu talento, agora retorna às suas origens”, escreveu o ministro, à época.

Na última temporada, Neymar sofreu com lesões e teve dificuldade para manter sequência na titularidade do time paulista. Na reta final, jogou lesionado e cumpriu papel importante para livrar o Peixe da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Parabéns, Santos! Que esse momento seja celebrado com emoção e esperança, dentro e fora de campo”, concluiu Gilmar.

